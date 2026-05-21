21일 하루 한정판 멤버십 카드 발행 제로베이스원 공식 팬클럽 제로즈 대상 이벤트…팬클럽 회원 선착 5000명 제공

[헤럴드경제=박세정 기자] K팝 보이그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)을 테마로 한 한정판 CJ 멤버십 카드가 새롭게 등장했다.

21일 CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 CJ ONE은 제로베이스원의 컴백을 기념해 이날 하루 동안 리미티드 멤버십 카드를 발행한다고 밝혔다.

이번 멤버십 카드는 제로베이스원 공식 팬클럽 제로즈(ZEROSE)를 위한 이벤트로 마련됐다. CJ ONE 멤버십에 가입한 제로즈 4기 회원 대상 선착순 5000명에게 제공할 예정이다.

한정판 CJ ONE 멤버십 카드는 제로베이스원이 새롭게 발표한 로고를 활용해 디자인했다. CJ ONE의 아이덴티티 컬러인 프리즘 핑크와 블루 색상을 접목해 글로벌 아티스트 그룹과의 협업을 표현했다고 회사 측은 설명했다.

이와함께 미니 6집 앨범 ‘어센드-’(Ascend-) 발매로 제로베이스원 컴백을 기념한 리플렛도 특별 제작했다. CJ ONE은 제로베이스원의 미공개 사진을 리플렛 커버에 담아 소장가치를 높였다.

이번 이벤트는 CJ ONE 앱에서 이날 오전 10시부터 진행된다. 4월 30일까지 팬클럽 가입을 완료한 제로즈 4기 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 앱 로그인 후 제로즈 팬클럽 멤버십 번호를 입력하면 이벤트 응모가 가능하다.

이번 리미티드 멤버십 카드에는 CJ ONE 3000P가 충전돼 있다. CJ ONE 앱에서 멤버십 카드를 등록 후 다음날부터 올리브영, CGV, VIPS 등 다양한 CJ브랜드에서 사용할 수 있다.

CJ ONE 관계자는 “글로벌 아티스트 제로베이스원이 새로운 모습으로 컴백한만큼 CJ ONE도 이에 맞춰 리미티드 이벤트를 준비하게 됐다”며 “CJ ONE 리미티드 멤버십 카드를 통해 팬들도 오랫동안 기억할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, CJ ONE은 라이프스타일 멤버십으로 티빙, 올리브영, CGV 등 다양한 CJ 브랜드에서 포인트 적립 등의 서비스를 제공하고 있다.