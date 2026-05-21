옥스퍼드대학교 SDG Impact Lab과 공동 연구 미래차 개발에 연구 결과 활용

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 옥스퍼드대학교 SDG Impact Lab과 함께 ‘운전의 즐거움’을 과학적으로 정의하고 측정하기 위한 파일럿 연구를 시작했다고 21일 밝혔다.

폴스타와 옥스퍼드대학교 SDG Impact Lab은 뇌와 신체에서 측정 가능한 신호를 분석해 운전자가 실제로 느끼는 감각적, 정서적 경험을 이해하고 이를 정량화할 수 있는 새로운 퍼포먼스의 기준을 모색할 계획이다.

알렉산더 베츠 옥스퍼드대학교 부총장이자 SDG Impact Lab 공동 설립자는 “이번 프로젝트는 학술 연구가 실제 산업과 사회에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 좋은 사례”라며 “폴스타와의 협업을 통해 과학적 분석과 통찰을 미래의 혁신을 이끌어갈 지식으로 전환할 수 있을 것”이라고 말했다.

해당 연구는 공학과 실험심리학 분야의 전문성을 결합해 진행된다. 폴스타의 자동차 전문 기술과 옥스퍼드대학교 교수진의 학문적 자문 및 박사 과정을 밟고 있는 6명의 시니어 이노베이션 펠로우의 연구 역량을 바탕으로 운전의 즐거움을 과학적으로 분석한다.

연구팀은 참가자들이 고성능 폴스타 차량을 운전하는 동안 뇌 활동과 생체 데이터, 운전 행동 데이터를 정밀 분석해 운전자가 느끼는 흥분감과 즐거움이 실제로 관찰, 분석 및 정량화될 수 있는지 확인할 계획이다.

크리스티안 샘슨 폴스타 제품 속성 총괄은 “폴스타는 디자인과 지속가능성 측면에서 새로운 기준을 제시하는 가이딩 스타임을 증명해 왔으며, 이제는 직선 가속도만이 주행의 즐거움의 기본 척도라는 고정관념을 깨고 퍼포먼스 영역을 선도하고자 한다”며 “이번 연구 데이터는 향후 폴스타 엔지니어링 팀이 차량의 역동성과 퍼포먼스 특성을 더욱 정교하게 조율하는 지표로 활용될 예정”이라고 말했다.

이번 공동 연구는 오는 7월 31일까지 진행되며, 연구 결과는 2026년 가을 옥스퍼드대학교에서 열리는 특별 행사에서 공개될 예정이다. 아울러 폴스타는 이번 공동 연구 과정을 담은 4부작 콘텐츠 시리즈를 제작하여 2026년 3분기 공개할 계획이다.