10월까지 6개월간…공동주택 164개 단지 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 영등포구는 일상 속 탄소중립 실천과 음식물쓰레기 감량 문화 확산을 위해 관내 공동주택을 대상으로 ‘음식물쓰레기 감량 경진대회’를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 대회는 주민들의 자발적인 참여를 바탕으로 음식물쓰레기 배출량을 줄이고 환경 보호 인식을 높이기 위해 마련됐다.

대회는 10월까지 6개월간 진행되며, 전자식별(RFID) 종량기를 설치해 운영 중인 관내 공동주택 164개 단지를 대상으로 한다.

평가는 ▷세대별 감량률 50점 ▷세대별 발생량 30점 ▷홍보실적 20점을 합산해 총 100점 만점으로 진행된다. 특히 전년도 같은 기간 대비 음식물쓰레기 발생량 감소 여부를 중심으로 실질적인 감량 성과를 평가할 계획이다. 홍보 실적은 단지 내 방송, 캠페인, 자체 교육 등 추진 여부와 결과 자료를 기준으로 반영된다.

구는 공동주택 규모에 따른 300세대 미만인 ‘A그룹’과 300세대 이상인 ‘B그룹’으로 구분해 평가를 진행한다. 그룹별로 ▷최우수 1개 ▷우수 1개 ▷장려 2개 단지를 선정, 8개 단지에 총 400만원 상당의 인센티브를 차등 지급할 예정이다. 포상은 주민 실생활에 활용도가 높은 종량제봉투 10ℓ로 차등 제공된다. 최종 결과는 11월에 발표될 예정이며, 대회와 관련된 자세한 사항은 영등포구 청소과로 문의하면 된다.

영등포구는 서울 자치구 중 적극적으로 음식물쓰레기 줄이기 실천을 하는 곳이다. 앞서 2021년에는 서울 자치구 최초로 일반주택가 RFID 종량기에 신용카드 결제 기능을 도입했다. 또 2022년에는 소형음식점에 음식물쓰레기 납부필증을 무상 지원하기도 했다.

구 관계자는 “주민의 작은 실천이 음식물쓰레기 감량과 탄소중립 실현으로 이어질 수 있다”고 했다.