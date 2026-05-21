현대건설·테라파워·HD현대, 차세대 원전 MOU 뉴욕에서 SFR 기반 ‘나트륨’ 기술 협력 EPC 수행 능력 토대…“원전 밸류체인 확대”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 첨단 차세대 원자로까지 보폭을 넓히며, 글로벌 에너지 시장에서 입지를 키우고 있다.

현대건설은 19일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 골드만삭스 본사에서 테라파워, HD현대중공업과 함께 차세대 원자로 ‘나트륨(Natrium)’의 상업적 배치를 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

테라파워는 액체 소듐을 냉각재로 사용하는 소듐냉각고속로(SFR) 기반의 4세대 원전 기술을 보유한 미국의 대표 원자력 기업이다. 미국 최초로 원자력규제위원회(NRC)로부터 4세대 원자로 건설 승인을 받고 와이오밍주에서 345메가와트(㎿) 규모의 ‘케머러 1호기’를 착공하는 등 차세대 원전 시장의 선두 주자로 부상 중이다.

HD현대그룹은 2022년 3000만달러 투자를 시작으로 나트륨 기술 개발에 공동으로 참여하고 있으며, 케머러 1호기에 탑재되는 원통형 원자로 용기를 제작하고 공급망 확장에 나서는 등 테라파워와 협력을 강화하고 있다.

현대건설은 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전을 포함한 다수의 원전 설계·조달·시공(EPC) 수행 경험과 소형모듈원전(SMR) 관련 역량을 인정받아 이번 협약의 전략적 파트너사로 참여하게 됐다. 나트륨 후속 상업호기의 EPC 수행 참여를 위해 테라파워, HD현대중공업과 협의를 이어간다.

현대건설 관계자는 “이번 협약은 4세대 원자로 프로젝트의 참여 기반을 마련했다는 점에서 원전 밸류체인을 확대한 의미가 있다”며 “급증하는 글로벌 전력 수요에 대응할 수 있도록 테라파워의 첨단 기술과 HD현대중공업의 제조 역량을 결합한 시너지 창출에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편 현대건설은 미국에서 대형원전과 SMR, 원전 해체사업 등 다양한 프로젝트에 참여하며 관련 입지를 확대하고 있다. 현대건설은 에너지 생산, 이동, 소비를 아우르는 생태계 전반으로 사업을 확장하며 ‘에너지 트랜지션 리더’로 도약하겠다는 방침이다.