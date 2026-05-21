김포-송산·가오슝 노선 인기 “여행·비즈니스 수요 확대”

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공이 운영 중인 김포발 대만 노선이 높은 탑승률을 기록하며 안정적인 수요를 이어가고 있다.

티웨이항공은 지난해 김포-송산(타이베이), 김포-가오슝 노선 탑승률이 각각 95%, 93%를 기록했다고 21일 밝혔다. 올해 1분기에는 각각 97%, 95%로 더 높아졌다.

한국과 대만 양국 수요도 고르게 나타났다. 올해 1분기 기준 김포-송산 노선은 전체 탑승객 가운데 한국 국적이 약 48%, 대만 국적이 약 46%를 차지했다. 김포-가오슝 노선은 한국 국적 약 44%, 대만 국적 약 53% 비중을 기록했다.

최근에는 K-콘텐츠와 쇼핑 수요 확대에 따라 대만발 한국행 인바운드 수요도 꾸준히 증가하는 추세다. 김포공항의 높은 도심 접근성과 상대적으로 간결한 이용 동선 역시 수요 확대 요인으로 꼽힌다.

김포-송산 노선은 주 4회(월·수·금·일요일) 운항한다. 김포국제공항에서 오전 11시20분 출발해 타이베이 송산공항에 현지 시각 오후 1시께 도착하며, 귀국편은 오후 2시께 출발해 김포국제공항에 오후 5시 25분께 도착한다. 비행시간은 약 2시간 25분이다.

김포-가오슝 노선 역시 주 4회(월·수·금·일요일) 운항한다. 김포국제공항에서 오전 10시 50분 출발해 가오슝 국제공항에 현지 시각 오후 12시 45분께 도착한다. 귀국편은 오후 1시 45분 출발해 김포국제공항에 오후 5시 40분께 도착하며 비행시간은 약 2시간 55분이다.

티웨이항공은 현재 ▷김포-송산 ▷김포-가오슝 외에도 ▷인천-타이중 ▷인천-가오슝 ▷대구-타이베이(타오위안) ▷부산-가오슝 ▷제주-타이베이(타오위안) ▷제주-가오슝 노선을 운영 중이다.

티웨이항공 관계자는 “대만 노선은 여행과 비즈니스, 인바운드 수요가 고르게 이어지고 있는 노선”이라며 “앞으로도 고객 선호와 수요를 반영한 효율적이고 편리한 운항 스케줄 제공을 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 사명을 ‘트리니티항공’으로 변경했으며, 새 사명 적용은 국내외 관계기관 승인 이후 진행될 예정이다.