삼립, 치즈케익의 약 21배 수출…현지 호평 잇달아

[헤럴드경제=정찬수 기자] 삼립이 치즈케익에 이어 ‘미니 보름달(사진)’을 미국 코스트코에 입점시키며 북미 시장 공략에 속도를 낸다고 21일 밝혔다.

이달 중순부터 미국 50개 주 전역 코스트코 약 400개 매장에서 판매를 시작한다. 초도 수출 물량은 약 1175만봉이다. 지난해 코스트코에 입점한 삼립 치즈케익 초도 수출량의 약 21배 규모다. 현지 수출 제품에는 ‘Borumdal’ 로고와 함께 ‘Strawberry Fullmoon Chiffon Cake’라는 설명을 넣었다.

올해 출시 50주년을 맞은 보름달은 폭신한 케이크 사이에 달콤한 크림이 어우러진 제품이다. 호빵·크림빵과 함께 삼립의 스테디셀러다. 현지 바이어들로부터 “과하지 않은 단맛과 부드러운 식감으로 아이들 간식이나 커피와 함께 즐기기 좋다”는 평가를 받았다.

이번 수출은 삼립 치즈케익의 흥행 성과를 바탕으로 이뤄졌다. 삼립 치즈케익은 지난해 9월 코스트코 입점 3주 만에 약 56만봉이 완판됐다. 4월 말까지 1000만봉을 추가 공급했다. 매출은 초기 대비 18배 이상 증가했다.

삼립 관계자는 “보름달 출시 50주년을 맞이한 해에 의미있는 수출 성과가 이뤄졌다”며 “적극적인 글로벌 시장 진출로 K-베이커리의 위상을 높이겠다”고 말했다.