탄소중립실천단 집중 교육·기후사랑방 운영 병행...주민 참여 기반 탄소중립 실천문화 확산 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 일상 속 기후위기 대응 역량을 강화하고 주민 주도의 탄소중립 실천 문화를 정착시키기 위해 ‘2026년 기후위기 재난대응 강화사업’을 추진한다.

이 사업은 민관협력 네트워크를 기반으로 기후위기에 적극 대응할 수 있는 생태계를 조성하기 위해 마련, ‘성북구 탄소중립실천단 집중 교육’과 기후 취약계층 대상 ‘성북 기후사랑방 운영’으로 나뉘어 진행된다.

‘성북구 탄소중립실천단 집중 교육’은 구민을 전문적인 탄소중립 실천가로 양성하기 위한 심화 과정이다.

교육은 오는 6월 15일부터 8월 4일까지 성북 리앤업사이클플라자와 구청 정보화교육장, 성북탄소중립배움터 등에서 총 20회 운영된다.

참여자들은 기후위기 관련 심화 이론 교육과 체험형 프로그램, 관련 시설 견학 등에 참여하게 된다. 또 가정 내 에너지 절약 실천을 독려하기 위해 절전형 멀티탭 등 에너지 절약 물품도 제공된다.

기후 취약계층을 위한 ‘성북 기후사랑방’도 운영된다. 해당 프로그램은 6월 30일부터 9월 2일까지 성북탄소중립배움터 회의실에서 총 40회 진행될 예정이다.

성북구는 탄소중립과 기후변화에 익숙하지 않은 주민들을 중심으로 친구·가족 단위의 소규모 커뮤니티 모임 참여를 지원할 계획이다. 참여자가 개인 텀블러나 다회용기를 지참할 경우 음료 쿠폰도 제공한다.

성북구 관계자는 “이번 기후위기 재난대응 교육과 소규모 기후사랑방 모임은 구민들이 자연스럽게 탄소중립의 필요성을 느끼고 실천할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 탄소중립 생활실천 문화가 뿌리내릴 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.

교육 일정과 기후사랑방 참여 신청 관련 사항은 성북구청 홈페이지와 환경과 기후변화대응 담당 부서를 통해 확인할 수 있다.