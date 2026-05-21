[헤럴드경제=강승연 기자] 최근 관악산 정상 웅덩이에 버려진 라면 국물이 논란을 일으킨 가운데, 편의점 CU가 산림청과 손잡고 ‘라면 국물 제로 캠페인’에 나서 주목된다.

21일 BGF리테일에 따르면 CU는 오는 22일 국제 생물다양성의 날을 맞아 산행 중 발생하는 환경 오염을 줄이기 위해 액체 흡수제 ‘매직밤(Magic Bomb)’을 무료 배포하는 캠페인을 기획했다.

매직밤은 남은 국물에 넣으면 액체를 젤 형태로 굳혀 일반 쓰레기로 폐기할 수 있도록 돕는 휴대용 국물 응고제다. CU는 관악산·북한산·도봉산·금정산·미륵산·팔공산·설악산·월악산·내장산·소백산 등 전국 10개 유명 산림 등산로 인근 CU 점포 10곳에서 매직밤 4000여개를 무료 배포할 예정이다.

국내 최대 아웃도어 커뮤니티인 블랙야크 알파인 클럽(BAC) 앱에서도 매직밤을 무상 제공한다.

7월 22일까지 SNS(사회관계망서비스) 인증 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 블랙야크 델타 35 배낭과 CU 모바일상품권 등을 증정한다.

강병학 BGF리테일 브랜드마케팅장은 “앞으로도 작은 실천이 환경 보호로 이어질 수 있도록 다양한 ESG 활동을 확대하겠다”고 전했다.