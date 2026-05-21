오는 9월 500평 규모로 개점…외국인 고객 겨냥

[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사 스탠다드가 오는 9월 서울 중구 명동에 ‘무신사 스탠다드 명동중앙점’을 추가로 선보인다고 21일 밝혔다. 지난 2024년 3월에 문을 연 명동점에 이어 명동에 들어서는 두 번째 무신사 스탠다드다.

명동중앙점은 지하 1층부터 지상 4층, 총 1653㎡(약 500평) 규모의 대형 매장이다. 기존 명동점(약 317평)보다 크다. 글로벌 고객 유입이 높은 상권 특성을 고려해 차별화된 매장 구성과 서비스를 계획 중이다. 방한 외국인 관광객을 겨냥한 전용 서울 기념품도 선보인다.

현재 무신사는 명동 상권에서 외국인 관광객을 공략하고 있다. 무신사 스탠다드 명동점은 올해 1월부터 5월까지 외국인 판매액 비중이 56%에 달했다. 지난 1월 개점한 오프라인 패션 편집숍 ‘무신사 스토어 명동’도 65%를 기록했다.

무신사 스탠다드 관계자는 “이번 명동중앙점은 K-SPA 대표 브랜드로서 글로벌 고객에게 무신사 스탠다드를 알리는 거점이 될 것”이라고 말했다.