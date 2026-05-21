버스노선 개편 등 후보정책 30개 23일 광주시청서 정책평가박람회

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 23일 시청 1층에서 ‘제61회 광주시민의 날’ 행사와 연계해 ‘2026년 정책평가박람회’를 개최한다.

정책평가박람회는 민선 8기 공약에 따라 4년 연속 열리는 시민 참여형 정책 평가 행사다. 올해는 ‘정책, 시민과 함께 완성하다’를 주제로, 모두가 행복한 광주의 미래를 위해 시민들이 직접 정책을 평가하고 의견을 보태는 방식으로 진행된다.

이날 현장에서는 시민들이 직접 고른 ‘올해의 기대되는 스타정책’ 후보 30개가 전시·소개되며, 현장 평가도 동시에 진행된다.

광주시는 앞서 지난 4월 시민소통 플랫폼 ‘광주온(ON)’과 시·구 공무원 온라인 설문조사를 진행했다. 시민 5831명과 공무원 1039명 등 총 6870명이 참여한 설문 결과를 바탕으로, 총 53개 후보 중 가장 기대감이 높은 30개 정책을 선정했다.

주요 후보정책으로는 ▷9년 만의 시내버스 노선 대개편 ▷도시철도 2호선 1단계 역명 시민 참여 결정 ▷2026 광주 스트릿컬쳐 페스타 ▷판다가 온다! 발길이 돈다! 광주가 산다! ▷지금 사는 곳에서 건강하게, 통합돌봄이 함께 합니다 ▷원정 진료없이, 우리 지역에서 24시간 안심진료 등 다양한 정책들이 포함됐다.

윤창모 정책기획관은 “올해 정책평가박람회의 주제처럼 정책은 시민의 손을 거쳐 완성될 때 진정한 가치를 지닌다”며 “시민들과 끊임없이 소통하며 더 행복한 광주의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.