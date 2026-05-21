제2회 우주항공의 날 기념, 23일 강서별빛우주과학관서 특별 프로그램 운영 한국항공우주연구원 전문가가 들려주는 생생한 우주발사체 개발 이야기

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 제2회 우주항공의 날 및 우주항공 주간을 맞아 23일 강서별빛우주과학관에서 특별 프로그램을 운영한다.

우주항공의 날(5월 27일)은 우주항공청이 개청한 것을 기념하기 위해 지난해부터 정부가 정한 국가기념일이다. 우주항공청은 우주항공에 대한 국민적 관심과 참여를 확대하기 위해 올해 5월 23일부터 29일까지를 ‘우주항공 주간’으로 선포했다.

이에 구는 우주항공 주간에 어린이와 가족 단위 관람객이 우주를 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 체험부스, 특별 강연, 공개 관측회 등 다채로운 프로그램을 마련했다.

먼저 23일 오전 10시부터 오후 5시까지 과학관 앞마당에서 길꽃어린이도서관과 함께하는 ‘야외도서관‘이 운영된다.

전문 서적부터 그림책까지 다양한 천문·우주 관련 도서를 읽을 수 있으며 젠가 게임, 우주 퀴즈, 포토존, 빙고판 만들기 등 다양한 참여형 프로그램도 함께 진행된다.

이와 함께 과학관 앞마당에 마련된 체험부스에서는 ‘로켓 발사 체험’, ‘나만의 우주 DIY 만들기’ 등을 선보이며 어린이들에게 우주를 향한 꿈과 호기심을 심어줄 예정이다.

오후 1시 30분에는 1층 코스모스마루에서 유아와 보호자를 대상으로 체험 프로그램 ‘나도 로켓박사가 될래요!’가 열린다. 참여자들은 로켓의 원리를 재미있게 배우며 직접 만들어 볼 수 있다.

이어 오후 2시부터는 지하 1층 우주배움터에서 특별 강연이 열린다. 한국항공우주연구원 김현준 우주발사체 선임연구원이 강연자로 참여해 실제 우주발사체 개발 이야기와 우주산업의 미래를 쉽고 흥미롭게 들려줄 예정이다.

오후 8시에는 방화근린공원 원형광장에서 ‘야간공개관측회’를 운영한다. 주민 누구나 천체망원경으로 달과 목성을 무료로 관측할 수 있다. 흐리거나 비가 올 경우 취소될 수 있다.

이외에도 천체투영실에서 우주 관련 특별 영상 상영회와 해설이 있는 영화 감상회 등도 열릴 예정이다.