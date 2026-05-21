6·3 지방선거·재보선 막 올려 수도권·충청 누비며 첫날 표심 공략 “정권 견제” vs “국정 동력” 총력전

[헤럴드경제=윤채영 기자] 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 공식 선거운동이 21일 시작되면서 여야가 본격적인 전국 유세전에 돌입했다.

여야 지도부는 선거운동 첫날부터 수도권과 충청을 오가며 총력 지원에 나섰다. 이번 선거가 이재명 정부 출범 이후 처음 치러지는 전국 단위 선거인 만큼, 향후 정국 주도권을 좌우할 분수령이 될 것이란 평가가 나온다.

이번 선거에서는 광역단체장 16명과 기초단체장 227명, 광역·기초의원 3968명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 선출한다. 총 7829명이 후보 등록을 마쳤다.

최대 승부처로는 서울·부산·경남·강원 등이 꼽힌다. 서울에서는 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 맞붙고, 부산에서는 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 재대결을 벌인다. 경남에서는 김경수 민주당 후보와 박완수 국민의힘 후보, 강원에서는 우상호 민주당 후보와 김진태 국민의힘 후보가 경쟁한다.

국회의원 재·보궐선거 역시 ‘미니 총선급’ 규모로 치러진다. 송영길·이광재 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보, 한동훈 무소속 후보 등 차기 대권주자급 인사들의 출마로 전국적 관심이 집중되고 있다.

민주당은 지방권력 재편과 전국 단위 우세 흐름을 이어가겠다는 전략이다. 반면 국민의힘은 수도권과 충청 등 전략 지역 방어 및 탈환을 통해 정부·여당 견제론을 부각하겠다는 구상이다.

정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 이날 0시 서울 광진구 동서울우편집중국을 찾아 정원오 서울시장 후보 지원 유세로 공식 선거운동을 시작했다. 이후 서울 동작·경기 성남 등 수도권과 충남 공주·대전·천안 등을 돌며 지원 유세를 이어간다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 0시 경기 평택시 삼성전자 캠퍼스 앞에서 단식 농성 중인 양향자 경기지사 후보를 직접 찾았다. 이후 대전과 충남 공주·아산 등을 돌며 충청권 집중 유세에 나선다. 송언석 공동선대위원장은 부산에서 지원 유세를 이어갈 예정이다.

공식 선거운동 기간 후보자들은 오는 6월 2일까지 공개장소 연설과 명함 배부, 현수막 게시 등을 통해 유권자들을 만난다. 다만 확성장치 사용은 오전 7시부터 오후 9시까지만 가능하며, 화면 송출만 하는 경우에는 오후 11시까지 선거운동을 할 수 있다.