6월 10일 잡페어에서 관악S밸리 스타트업과 마이스터고 미래 인재 매칭 인공지능(AI)·UI-UX 디자인 등 실무 직무 채용 전제형 인턴 발굴, 9월 현장실습 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]인공지능(AI), 바이오, 반도체 등 고도의 전문성과 기술적 난이도가 필요한 ‘딥테크’ 스타트업이 다수 입주한 관악구의 벤처창업 허브 관악S밸리가 개발 인력 구인난 해소에 팔을 걷어붙였다.

관악구는 오는 28일까지 관악중소벤처진흥원(이하 진흥원)과 함께 개최하는 ‘2026 관악S밸리 X 미림마이스터고 인재매칭 잡페어’에 참여할 기업을 모집한다. 잡페어를 통해 스타트업이 필요로 하는 실무형 IT 인재를 구에서 직접 발굴하고 스타트업과 연계할 계획이다.

관악구 신림동의 미림마이스터고는 ▷인공지능(AI) ▷프론트엔드 ▷백엔드 ▷앱 개발 ▷UI-UX 디자인 등 ‘실무 중심’의 교육과정을 운영하고 있다. 이에 구는 잡페어를 통해 즉시 투입할 수 있는 개발 인력이 필요한 스타트업과 시너지를 내고, 지역 내 지속 가능한 산학 협력 모델을 구축할 것으로 기대한다.

이번 기획에 참여한 김현수 미림마이스터고 교장은 “학생들이 관악S밸리의 생생한 벤처·창업 현장을 경험하며 실무 역량을 키울 기회“라며 ”졸업생의 취업 경쟁력도 높일 수 있을 것“이라고 설명했다.

행사의 실무를 총괄하는 진흥원은 ‘스타트업의 HR 파트너’로 나설 예정이다. 진흥원은 6월 10일 미림마이스터고에서 열리는 채용설명회 현장에서 기업-학생 간 네트워킹을 밀착 지원하고, 기업별 수요를 반영해 사전 매칭한 학생의 현장 면접도 직접 조율한다.

아울러 해당 면접 결과를 바탕으로 6월 26일 채용 전제형 인턴을 선발, 9월부터 본격적인 실무 연계가 진행되도록 사후관리에도 힘쓸 계획이다.

구 관계자는 “스타트업이 매출을 확대하고 해외로 진출하는 스케일업을 위해 우수한 기술 인력 확보를 통한 질적 성장이 필수적”이라며 “미래 인재에게는 유망 기업 취업의 기회를, 스타트업에는 성장의 날개를 달아주는 윈윈(Win-Win)의 성과를 만들어낼 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.

2026 관악S밸리 X 미림마이스터고 잡페어에 참여를 희망하는 기업은 5월 28일까지 신청할 수 있고, 자세한 사항은 관악중소벤처진흥원 홈페이지를 통해 확인하면 된다.