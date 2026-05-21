한의사·물리치료사를 통한 통증 관리부터 구강 치료까지 의료·재활 서비스 강화 병원동행·식사·방문목욕까지…일상 돌봄서비스 촘촘하게

[헤럴드경제=박종일 선임기자]초고령사회 진입과 함께 ‘살던 곳에서 건강하게 나이 들기(Aging In Place)’가 새로운 돌봄 과제로 떠오르는 가운데 마포구가 의료·재활·생활지원을 연계한 ‘마포형 통합돌봄 특화서비스’를 본격 추진한다.

지난 1월 구는 ‘돌봄통합팀’을 신설, ‘돌봄통합지원법’ 시행에 발맞춰 보건의료와 건강관리, 장기요양, 일상생활 지원 등을 연계하는 지역 기반 통합돌봄 체계 구축에 나섰다.

이후 3월에는 퇴원환자 돌봄통합연계 협력병원 4곳(에스엠씨요양병원, 서울연세병원, 서울적십자병원, 신촌연세병원)과 협약을 체결했다. 또한 건강장수센터(독막로 165) 운영을 시작하는 등 지역 돌봄 기반을 단계적으로 확대해왔다.

5월부터는 의료와 재활, 일상 지원을 연계한 마포형 통합돌봄 특화서비스를 본격 추진한다.

한의·물리치료까지 넓힌 방문 재활 관리…한의사·물리치료사가 직접 찾아간다

구는 노화와 만성질환으로 인한 통증이 낙상과 신체 기능 저하, 사회적 고립으로 이어질 수 있다는 점에 주목했다.

기존 건강장수센터에서는 의사와 간호사, 영양사, 운동사 등 전문인력이 가정을 방문해 건강·영양·운동 관리를 지원하는 통합 건강관리 서비스를 운영하고 있다.

구는 여기에 ‘찾아가는 통증 집중관리’ 사업을 새롭게 더해, 한방진료와 물리치료를 추가 연계한 보다 전문적인 방문 재활 및 통증관리 체계를 구축했다.

지원 대상은 건강장수센터로 의뢰된 통합돌봄 대상자 중 지속적인 재활 관리가 필요하거나, 근력 저하와 보행장애 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 건강취약계층이다.

한의사와 물리치료사가 가정을 직접 방문해 통증 상태와 신체 기능을 종합적으로 살피고, 개인별 한방 건강상담과 통증관리, 관절 가동범위 검사, 낙상 예방 교육, 균형 회복 운동 등을 연계한 맞춤형 재활서비스를 제공한다.

예방부터 치료까지 연계하는 방문 구강관리 서비스

구는 올해 ‘노인 방문구강건강관리 사업’을 새롭게 추진하는 한편, 마포형 통합돌봄 특화서비스의 하나로 ‘방문 구강관리 후속지원’도 운영하며 어르신 구강 돌봄 체계를 강화한다.

‘노인 방문구강건강관리 사업’에서는 보건소 치과의사와 치과위생사가 65세 이상 거동 불편 어르신을 찾아가 구강 상태를 살피고, 구강 건조·구강 노쇠 예방 교육과 불소도포 등 예방 중심의 구강관리를 실시한다.

이어 보건소 치과의사 검진 결과 충치나 잇몸질환 등 추가 치료가 필요하다고 판단된 통합돌봄 대상자에게는 ‘방문 구강관리 후속지원 사업’을 연계한다.

대상자에게는 1인당 연 최대 20만 원 범위에서 외래 치료비와 재료비를 지원한다.

식사·목욕부터 병원 동행까지…일상 돌봄도 촘촘하게

구는 의료·건강관리 외에도 돌봄이 필요한 주민의 일상을 돕는 생활밀착형 서비스도 함께 운영한다.

먼저 ‘든든 일상지원’은 청소·세탁·식사 준비 등 가사지원과 도시락·밑반찬 제공, 필수 외부활동을 위한 이동지원, 방문목욕·이미용서비스 등을 연계해 거동이 불편한 주민의 일상생활을 돕는다.

서비스는 1인당 연간 최대 180만 원 범위에서 지원되며, 이동지원의 경우 이용자 본인 부담 교통비도 연간 최대 10만 원까지 지원한다.

와상 또는 휠체어 이용자를 위한 ‘이음 이동케어’ 서비스도 추진한다.

‘이음 이동케어’는 집에서 병원까지의 이동은 물론 접수와 수납 등 병원 업무를 돕고 귀가까지 지원하는 서비스로, 병원 방문 목적에 한해 1인당 연 최대 2회까지 이용할 수 있다.

아울러 방문운동 전문기관과 연계한 ‘맞춤 방문운동’ 사업도 추진한다.

운동사가 대상자의 가정을 방문해 신체 기능과 움직임 상태를 살핀 뒤 개인별 운동 프로그램을 제공해 근감소와 낙상 위험을 줄이고 일상 회복을 돕는다.

서비스는 회당 8만 원 기준으로 1인당 연 최대 12회까지 지원된다.

마지막으로 거동이 불편해 외래진료를 받기 어렵거나, 비용 부담 등으로 적기에 치료받지 못하는 대상자를 위한 ‘안심 진료지원’ 서비스도 운영한다.

방문진료가 필요한 통합돌봄 대상자가 의과·한의과 방문진료 또는 장기요양 재택의료센터 서비스를 이용할 경우, 진료비와 처치비에 대한 본인부담금을 연 최대 30만 원까지 지원한다.

이들 서비스의 비용은 항목별 단가에 따라 산정되며, 기초생활수급자와 차상위계층, 기초연금·장애인연금 수급자, 비수급자 등에 따라 본인부담금이 다르게 적용된다.

통합돌봄 서비스 이용을 희망하는 주민은 관할 동주민센터를 통해 신청할 수 있으며, 통합지원회의를 거쳐 대상자로 선정된다. 이후 마포형 통합돌봄 특화서비스가 필요한 대상자는 동주민센터를 통해 서비스를 신청할 수 있으며, 구는 제공기관과 연계해 맞춤형 지원을 제공한다.

구는 앞으로도 의료와 재활, 일상 지원을 유기적으로 연계해 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지역 기반 통합돌봄 체계를 확대해 나갈 계획이다.

마포구 관계자는 “통합돌봄의 핵심은 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 연계해 지원받을 수 있도록 하는 것”이라며 “가족의 돌봄 부담을 덜고 지속가능한 통합돌봄 체계를 만들어가겠다”고 말했다.