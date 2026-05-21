최근 글로벌 경제 환경은 불확실성의 연속이다. 내수 부진과 양극화, 미 관세정책 뿐 아니라 중동사태의 장기화 등 연속적인 악재 발생에 따른 피로도가 지역 경제 전반에 깊게 스며들어 있다.

고물가와 고금리의 파고 속에서 현장에서 만나는 소상공인과 기업인들의 목소리에는 지친 기색이 역력하다.

그 동안의 경제 정책이 다소 분절적 사업 위주였다면 이제는 피부로 느끼고 공감할 수 있는 체감형 정책으로 전환이 필요한 시점이다.

이에 경북도는 지난 2월 경제진흥원, 신용보증재단 등 도내 경제 관련 기관·단체들과 함께 민생경제 현장지원단을 운영하여 중소기업, 소상공인, 전통시장 상인 및 사회적 기업 관계자들의 생생한 목소리를 듣고 함께 머리를 맞대어 해결방안을 모색하는 현장 컨트롤 타워 역할을 해 오고 있다. 향후 경북 경제정책의 큰 줄기는 다음과 같이 추진하고자 한다.

첫째 기업들의 협력과 상생을 통한 중소·벤처 중심의 혁신성장이다. 대기업 중심의 성장 모델은 지역 경제의 뿌리인 중소기업과 벤처기업의 동반성장이 뒷받침될 때 비로소 완성된다.

지역의 앵커기업과 협력사가 함께 성장하는 생태계를 조성하여 중소기업들이 단순 하청구조에서 벗어나 독자적인 기술력을 갖춘 혁신 주체로 거듭나게 할 것이다. 지난 3월 개최된 K-경북형 AI 동반성장 협의회 MOU와 간담회가 그 해답이 될 것이다.

또한 규제 혁신과 아낌없는 R&D 지원을 통해 경북이 대한민국 중소벤처 기업의 혁신 성지로 만들어 나아가려 한다.

둘째 소상공인의 디지털 전환을 통한 민생경제의 회복이다. 전통적인 방식의 보조금 지급만으로는 소상공인의 자생력을 키우는데 한계가 있다. 이제는 인공지능(AI)이 생활 속에 깊숙이 침투한 시대다. 소상공인들이 AI기술을 경영에 접목할 수 있도록 AI교육과 관련 지원 사업을 대폭 강화할 것이다. 스마트 오더, AI마케팅, 지역별·상권별 고객분석, 재고관리 최적화 등 기술적 지원을 통해 비용을 절감하고 매출을 극대화하고, 소상공인의 소득 수준이 정상화될 수 있는 기반을 마련하려 한다. 이것이 진정한 의미의 민생경제 회복일 것이다.

셋째 사회적 약자보호를 통한 포용적 성장이다. 경제 성장의 과실이 특정 계층에 집중되어서는 안 된다. 사회적 기업, 마을기업 및 협동조합 등 사회적 경제 모델을 활성화하여 일자리 창출과 복지가 선순환하는 구조를 만들어야 한다.

지난 4월 전국 최우수 모델로 선정된 사회적기업 통합돌봄은 경로당 급식지원, 통합돌봄 코디네이터를 통한 아동, 장애인 등 취약계층의 발굴 및 밀착 지원을 위한 사업으로 행정안전부에서 전국으로 확산시킬 예정이다

또 장애인, 노인, 여성 등 사회적 약자들이 경제 활동의 주체로 참여할 수 있는 환경을 조성하여 누구도 소외되지 않는 따뜻한 경북 경제를 실현해 나아갈 것이다.

거센 파도 속에서 경북 경제라는 배는 흔들림 없이 나아가야 한다.

앞서 언급한 세 가지 정책 방향으로 미래 경북 경제를 이끌어 도민이 진정으로 공감하고 박수칠 수 있는 변화, 그것이 경북도가 그려 나갈 미래 경제의 청사진이다. 도민의 삶이 어제보다 오늘 더 나아질 수 있도록 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 정책의 실효성을 높이는 데 모든 역량을 집중할 것이다.

이재훈 경북도 경제통상국장