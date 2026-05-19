[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 국민의힘 대구시장 후보는 19일 오후 선거캠프에서 공약 발표회를 열고 삼성전자·SK하이닉스 반도체 팹(Fab), 테슬라 아시아 제2공장, HD현대로보틱스 글로벌 R&D 캠퍼스 유치 등을 핵심으로 한 ‘대구경제 대개조와 성장판 재창조’ 공약을 제시했다.

이날 추 후보는 현재 대구 경제가 중소·중견기업과 소재·부품·장비 중심 구조에 머물러 있다고 진단했다.

따라서 우선 유치 대상으로 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 팹(Fab)을 제시했다.

대구는 낙동강·금호강 수자원, 경북 원전 전력망, TK신공항과 교통망, 경북대·DGIST 인재풀 등을 갖춘 최적지라고 강조했다.

또 테슬라 아시아 제2공장 유치에 나서겠다고 밝혔다.

추 후보는 대구가 SDV·자율주행·배터리 순환경제 기반과 미래차 전문인력 공급 능력에서 경쟁력이 있다고 설명했다.

테슬라 공장이 들어서면 생산유발효과 50조 원, 직간접 고용효과 13만 명이 기대된다고 주장했다.

또 HD현대로보틱스 글로벌 R&D 캠퍼스를 대구 테크노폴리스에 유치하겠다는 계획도 발표했다.

현재 본사는 대구에 있지만 연구개발 기능은 수도권에 있어 이를 대구로 확대 이전하겠다는 구상이다.

국가로봇테스트필드 내 조선업 특화 휴머노이드 실증센터를 조성해 로봇 산업 경쟁력을 높이겠다고 강조했다.

추경호 후보는 “AI 전환 전략(AX)을 통해 기계·금속·부품·섬유·안경 산업의 스마트·고부가가치화를 추진하겠다”며 “시장 직속 AX위원회와 2조 원 규모 AX촉진펀드를 통해 대구형 유니콘 기업 육성과 산업 전반의 AI 전환을 지원하겠다”고 밝혔다.