현대건설이 경기 양주 옥정신도시 일원에 공급한 블록형 단독주택 ‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’의 샘플하우스를 공개했다.

‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 총 809가구 규모로 조성된 단지다. 이번에 공개된 샘플하우스는 전용면적 84㎡ C2타입으로, 실제 주거 환경을 체감할 수 있도록 다양한 공간 설계와 수납 구성을 적용한 것이 특징이다.

샘플하우스 내부에는 현관과 팬트리, 세대정원, 중정 등 주요 공간 설계가 반영됐으며, 주방 가전과 가구 일부를 배치해 공간 활용 방식을 확인할 수 있도록 구성했다. 거실과 침실, 자녀방, 세대정원 등도 실제 생활 동선을 고려해 꾸며졌다.

단지는 3층 규모의 수직형 구조를 적용한 블록형 단독주택이다. 마당과 정원, 테라스 등 단독주택의 장점과 함께 주차, 보안, 커뮤니티 등 공동주택의 장점을 결합한 형태로 조성됐다.

내부 공간은 층별 생활 영역을 구분한 구조로 설계됐다. 일부 타입에는 알파룸과 다용도실이 마련돼 계절용품이나 유모차, 골프백 등의 수납이 가능하다. 침실 외에도 서재와 홈오피스, 취미 공간 등 다양한 용도로 활용할 수 있도록 공간 활용성을 높였다.

커뮤니티 시설로는 다목적 체육관과 공유오피스, 스위밍풀, 피트니스, GX룸, 골프클럽 등이 마련된다. 단지 내 보안 시스템도 함께 적용됐다.

교통 여건도 눈길을 끈다. GTX-C 노선(예정) 덕정역 이용이 가능하며, 서울 지하철 7호선 연장선 신설역(가칭 201역)도 예정돼 있다. 단지 인근에는 옥정초·중·고교와 중심상업지구 등 생활 인프라도 갖춰져 있다.

‘힐스테이트 양주옥정 파티오포레’는 준공이 완료된 단지로 계약 후 즉시 입주가 가능하다. 계약금 5%(1차 계약금 500만원 정액제) 조건이 적용되며, 2년 무이자 잔금유예 또는 이자지원 혜택도 제공된다. 시스템 에어컨과 발코니 확장 등 일부 옵션도 무상 제공 예정이다.

분양 홍보관은 경기교통공사 인근에 마련돼 있다.