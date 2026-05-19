배우 지성, 7월 방영 JTBC ‘아파트’ 주인공 낙점

[헤럴드경제=손미정 기자] 올 초 MBC 금토드라마 ‘판사 이한영’으로 카리스마 있는 연기를 보여줬던 배우 지성이 이번엔 유쾌함으로 무장한 ‘생활밀착형 히어로’로 돌아온다.

소속사 써패스이엔티는 지성이 오는 7월 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘아파트’ 출연을 확정지었다고 19일 밝혔다.

‘아파트’는 아파트 속 눈먼 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 전직 보스 ‘박해강’이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 이야기를 담은 생활 밀착 휴먼 드라마. 극 중 지성은 뜻하지 않게 생활밀착형 히어로로 변모해나가는 주인공 박해강으로 시청자들을 만난다.

지성은 유쾌·상쾌·통쾌 ‘삼쾌’로 무장한 박해강을 통해 SBS ‘커넥션’, MBC ‘판사 이한영’ 등 전작들과는 또 다른 연기 변신을 선보인다. 강렬하고 카리스마 넘치는 모습 대신, 웃음 주머니를 자극할 지성표 생활밀착형 연기가 시청자들을 기다린다.

앞서 지성은 ‘커넥션’에서 마약에 강제로 중독된 마약팀 에이스 형사를 연기, 극심한 환각과 지독한 금단 현상을 겪는 작중 캐릭터를 몰입감 있게 구현했다. 이어 ‘판사 이한영’에서는 정의를 구현하는 판사로 안방극장에 출격해 시청자들에게 가슴 뻥 뚫리는 사이다를 선사한 바 있다.

지성 주연 JTBC ‘아파트’는 오는 7월 첫 방송된다.