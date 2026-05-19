인공지능(AI) 활용 역량 심사지표 반영…직업능력개발 현장 빛낸 직업훈련교사 5명 선발

[헤럴드경제=이태형 기자] 고용노동부와 한국기술교육대학교 능력개발교육원은 직업훈련 분야에서 탁월한 성과를 거두고 발전에 공헌한 훈련 교·강사들의 자긍심을 고취하기 위해 ‘2026년 스타훈련교사’를 선발한다고 19일 밝혔다.

직업능력개발훈련교·강사는 직업훈련기관, 공공직업훈련교육원 등에서 근로자 또는 근로자가 되려는 사람들에게 직업에 필요한 기능과 지식을 가르치는 업무를 담당하는 사람을 말한다.

‘스타훈련교사’는 직업능력개발 현장에서 전문성과 열정을 바탕으로 탁월한 훈련 성과를 창출하고, 훈련생과 동료 교사에게 본보기가 되는 직업훈련교사에게 부여된다. 직업훈련 분야에서 활동 중인 직업능력개발훈련교사라면 누구나 신청할 수 있다.

스타훈련교사는 2013년 첫 선발 이후 지난해 13기까지 총 123명이 선발됐고, 기계, 정보통신, 이용·숙박, 전기·전자, 식음 서비스 등 다양한 분야에서 활발하게 활동 중이다.

이번 스타훈련교사는 직종별 전문성, 강의역량 및 평가역량 등을 심사하여 선정한다. 올해부터는 인공지능(AI) 기술 확산과 디지털 전환 환경에 대응하기 위해 훈련교사의 AI 활용 역량도 함께 고려해 심사가 진행된다.

올해는 5명을 선발하며, 심사를 통해 최종 선발된 스타훈련교사에게는 ▷고용노동부 장관 명의 표창장 ▷한국기술교육대학교 총장 명의 위촉패 ▷NCS 확인강사 가점(10점) ▷능력개발교육원 보수교육 강사활동 기회 ▷기타 직업능력개발 활동 지원 등이 제공될 예정이다.

접수 기간은 6월 1일부터 6월 26일까지이며 이메일을 통해 접수한다. 1차 심사 결과는 8월 3일 발표 예정이며, 2차 심사 및 면접은 9월 9일 진행된다. 최종 결과는 10월 초 발표될 예정이다.

이문수 능력개발교육원 원장은 “스타훈련교사는 직업훈련 현장의 우수 사례를 발굴·확산하고, 훈련교사의 전문성과 자긍심을 높이기 위한 제도”라며 “AI 시대에 대응하는 우수 훈련교사들의 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.

스타훈련교사 선발과 관련된 자세한 내용 및 접수 안내는 한국기술교육대학교 능력개발교육원 누리집에서 확인할 수 있다.