모바일 주민등록증·온누리 플랫폼 사업 확대 예술형 주화·K브랜드 사업으로 해외시장 공략

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국조폐공사가 현금 사용 감소에 따른 구조적 위기 속에서 디지털 전환과 사업 다각화를 추진하며 실적 반등에 성공했다.

한국조폐공사는 지난해 매출액이 6395억원으로 전년(5068억원) 대비 크게 증가하며 성장세로 돌아섰다고 18일 밝혔다.

최근 2년간 당기순이익은 68% 증가했고 신사업 매출 비중도 전체의 60% 수준까지 확대됐다.

이는 화폐 제조 중심 사업 구조를 디지털·플랫폼 기반 산업으로 전환한 결과라고 공사는 설명했다. 성창훈 사장은 취임 당시 조폐공사 매출이 2021년 5500억원에서 2023년 4400억원대로 감소한 상황을 구조적 위기로 진단하고 ‘조폐는 산업’이라는 기조 아래 사업 체질 개선에 나섰다.

공사는 모바일 운전면허증에 이어 모바일 주민등록증 서비스를 도입하며 블록체인 기반 분산신원증명(DID) 기술을 적용한 국가 디지털 신원 체계를 구축했다. 이는 단일 국가 기준으로는 세계 최초 수준의 통합 디지털 신원 인프라로 평가된다.

온누리상품권 디지털 통합플랫폼 사업도 확대했다. 공사는 전국 단위 지급결제망을 확보하고 ‘상생페이백’ 정책과 연계해 가입자 1700만명을 확보했다. 스테이블코인 공동 연구, 디지털 화폐 기반 보조금 지급 태스크포스(TF) 참여 등을 통해 미래 화폐 인프라 구축에도 나서고 있다.

이와 함께 디지털 워터마크 기술을 수출 제품에 적용해 K-브랜드 보호 사업을 확대하고 있다. 관련 사업 규모는 올해 약 100억원에서 내년 200억원 수준으로 늘어날 전망이다.

기존 사업 구조 개편도 추진 중이다. 은행권용 면펄프 수요 감소에 대응해 신규 화학용 면펄프 사업을 추진하고 있다. 금 보관과 국립현대미술관 수장고 사업 등 ‘국부 보관 사업’을 통해 자산 관리 영역으로 사업을 확장하고 있다.

아울러 조폐공사는 화폐 제조 과정에서 발생하는 연간 약 100톤 규모의 부산물을 활용해 ‘돈볼펜’, ‘돈봉투’, ‘돈키링’ 등 화폐 굿즈를 출시했다.

글로벌 약 3조원 규모의 예술형 주화 시장 진출도 추진 중이다. 공사는 올해 하반기 시범사업을 통해 유럽 주요국과 경쟁에 나설 계획이며 K-DID 사업 역시 필리핀 공적개발원조(ODA) 사업을 기반으로 해외 수출을 준비하고 있다.

조폐공사는 조폐공사법 개정을 통한 한국은행 출자 기반 마련과 20년 이상 운영된 ERP 시스템 전면 개편 등 중장기 성장 기반 구축에도 나서고 있다.

성 사장은 “조폐공사는 더 이상 화폐를 만드는 기관에 머물지 않는다”며 “디지털 신원과 결제, 보안기술을 기반으로 국가 인프라를 설계하는 산업 기관으로 도약하고 있다”고 말했다.