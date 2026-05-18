[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 H.O.T 출신 가수 겸 사업가 토니안이 주식 투자로 매달 수천만원대의 수익을 올린다고 공개해 눈길을 끈다. 그는 과거 슈퍼카 3대값을 날릴 정도로 손해를 본 경험이 있지만, 이번에는 철저히 공부하고 우량주 중심으로 투자한 것이 비결이라고 밝혔다.

지난 17일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에 따르면, 토니안은 주식시장에 재입성해 본격적인 투자를 시작한 지 약 4~5개월 만에 눈에 띄는 성과를 내고 있다고 밝혔다.

그가 공개한 계좌의 실현 손익 내역을 보면, 지난해 12월 2500만원을 시작으로 올해 1월 8000만원, 2월 6000만 원, 4월 3500만원 등 꾸준히 수익을 내고 있다.

그 비결로 그는 철저한 분석을 통해 우량주 중심으로 투자를 진행해고, 증권 전문가의 조언을 참고해 SK하이닉스 등 대형 반도체주를 미리 매수해 상승장에 올라탄 것도 주요한 수익 비결이라고 말했다.

하지만 그는 과거 뼈아픈 투자 실패 경험이 있다고 털어놨다.

토니안은 “과거에 지인 말만 듣고 투자했다가 슈퍼카 3대값에 달하는 손실을 봤다”며 “이번에는 직접 하루에 5~6시간씩 주식을 공부했다”고 말했다.

이날 방송에서는 막대한 주식투자 손실을 본 사례도 함께 공개됐다.

김보성은 자신이 주식 경력 25년차라면서 슈퍼카 8대 정도 손해를 봤다고 밝혔다.

그는 이른바 ‘의리 투자’라는 명목하에 풍문에 의존해 투자하다 상장폐지만 5번 겪었고, 현재 계좌 수익률이 -95.79%에 달한다고 말했다.

또 개그맨 김준호는 주식 수익률 -60%를 기록하고 있다고 고백했다.

이날 특별손님으로 출연한 주식 전문가 염승환은 마이너스 종목이 가득한 김준호의 계좌에 대해 “본인조차 모르는 기업에 투자하고 있다”며 “7년을 투자했더라도 실패한 투자는 깔끔히 정리(손절매)해야 한다”고 조언했다.

염승환은 또 성공적인 투자를 위한 기본 원칙은 ‘재무제표 확인’이라고 강조했다.

그는 “시가총액의 흐름을 살피고, 재무제표 속 매출액이 매년 꾸준히 증가하고 있는 우량 기업인지 반드시 확인해야 한다”며 “한국 주식시장은 통상 연초에 강세를 보이고 여름에 약세를 보이는 경향이 있는 만큼, 시장의 계절적 특성을 고려해 매매 타이밍을 결정하는 것도 중요하다”고 말했다.