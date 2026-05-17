18일 2차 사후조정…21일 총파업 전 마지막 협상 자리 전망 핵심 쟁점은 성과급 재원·지급 기준·제도화 여부

[헤럴드경제=이태형 기자] 삼성전자 노사가 오는 18일 중앙노동위원회(이하 중노위) 사후조정을 재개하기로 하면서 파업 사태 해결을 위한 최대 분수령을 맞았다.

성과급 규모에 대해선 양측의 이견이 좁혀질 가능성이 있지만, 새로운 성과급 기준의 제도화에 대해선 노사 모두 강경한 입장이어서 진통이 예상된다.

21일 파업 앞두고 마지막 중재 시도…중노위원장 직접 참관

17일 정부와 업계 등에 따르면 삼성전자 노사는 오는 18일 세종시 중노위에서 열리는 2차 사후조정 회의에 참석하기로 했다.

이번 조정은 오는 21일 예고된 파업을 앞두고 사실상 마지막 중재 시도가 될 가능성이 크다.

지난 11~12일 열린 사후조정 결렬 이후 김영훈 고용노동부 장관이 지난 15~16일 연이어 노사와 만난 결과 추가로 협상 테이블이 마련됐다.

18일부터 파업까지 사흘밖에 남지 않은 만큼 이번 조정마저 결렬되면 더 이상의 중재는 물리적으로 힘들다는 전망이다.

박수근 중노위 위원장이 직접 조정을 참관하기로 한 것도 이번 조정의 중요성을 보여주는 것으로 풀이된다.

성과급 재원·기준·제도화 두고 ‘줄다리기’

대화의 쟁점은 성과급 재원과 지급 기준, 제도화 여부다.

노조는 영업이익 15%를 성과급 재원으로 활용함으로써 기존 성과급 제도인 OPI(초과이익성과금) 제도를 투명화해야 한다는 요구하고 있다.

연봉의 50%인 성과급 상한도 폐지하고, 이 같은 내용을 제도화해야 한다고 주장한다.

영업익 15%는 올해 삼성전자 실적 전망치 300조원을 고려하면 45조원으로, 반도체 임직원 평균 6억원에 육박한다.

노조는 또 반도체 부문 내에서 성과급 재원을 부문 전체와 사업부별로 7대3으로 배분하고 파운드리 등 적자 사업부도 성과급을 공유해야 한다는 입장이다.

사측은 기존 OPI 제도를 유지하되 업계 1위 달성 시 영업이익의 10%를 상한 없는 특별포상으로 지급하는 방안을 내놨다.

반도체 부문의 작년 OPI 평균은 약 5000만원이고, 영업익 10% 성과급은 반도체 임직원 평균 4억원에 육박한다.

사측은 노조가 요구하는 제도화 대신 특별포상을 통한 유연한 제도화가 가능하고, 반도체 부문 내 적자 사업부의 경우 실적 개선 시 연봉의 75%로 성과급 상한을 올릴 수 있다는 입장이다.

이들 쟁점 중 성과급에 대해 노조는 영업이익 배분율을 다소 낮춰도 OPI의 최대 50%를 주식으로 받을 수 있는 제도로서 OPI주식보상제도를 확대하는 식도 가능하다는 입장이어서 절충의 여지가 있다.

반면 제도화를 두고 “과거 회사가 성과가 잘 나왔을 때 쌓았다가 적자 때 보전해주겠다고 했으나 지키지 않았다”는 노조의 입장과 “미래 투자 여력이 감소하고 전체 산업에 미칠 여파도 커진다”는 사측의 입장이 맞서고 있어 진통이 예상된다.