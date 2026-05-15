[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 우크라이나 후방 도심에 드론과 미사일 등을 1500대 넘게 쏟아부으며 민간인이 대거 숨진 것으로 알려졌다.

15일(현지시간) AFP·로이터통신 등에 따르면 지난 13~14일 이틀간 이어진 러시아의 공격으로 우크라이나 내 민간인이 최소 27명 사망한 것으로 집계됐다고 연합뉴스는 전했다.

우크라이나 당국은 러시아에서 이틀간 드론 1567대를 발사했다고 주장했다. 상당수는 격추할 수 있었지만, 일부가 도심에 떨어져 민간인 피해를 막지 못했다는 것이다. 로이터통신은 이에 “우크라이나 전쟁 발발 후 이틀 기준으로 최대 규모의 공중 공격”이라고 설명했다.

이번 공격으로 우크라이나 전역에서는 시설 180개가 파괴됐다. 당국에 따르면 이 중 50개는 아파트 등 주거용 건물이다.

수도 키이우도 타격을 입었다. 이틀간 키이우에서는 21명이 사망했다. 이 중에는 어린이도 3명 포함돼있었다고 한다.

이처럼 민간인 사상자가 속출하며 러시아가 우크라이나의 항복을 압박하기 위해 민간인을 겨냥하는 게 아니냐는 의심도 나온다. 다만, 러시아는 우크라이나 군을 지원하는 관련 시설과 에너지 시설을 타격했다며 민간인 겨냥 의혹을 부인하는 것으로 전해진다.

우크라도 ‘반격’

우크라이나도 반격 태세를 이어가고 있다.

우크라이나가 러시아에 점령된 자포리자 원자력발전소를 드론으로 타격해 근무 중이던 직원 2명이 부상했다고 원전 측이 14일 주장하기도 했다고 연합뉴스는 보도했다.

러시아 측 자포리자 원전 운영사 성명에 따르면 이날 원전 경계에서 약 100m 떨어진 지점을 차량으로 이동 중이던 직원들은 드론 공격을 받고 병원으로 이송돼 치료를 받았다.

지난달 27일에는 자포리자 원전의 운송 작업장에서 일하던 운전기사가 우크라이나군 드론에 사망했다는 발표가 나오기도 했다.

러시아는 2022년 유럽 최대 규모인 자포리자 원전 일대를 장악한 후 발전소 시설 운영을 주도하고 있다. 다만, 이후 주변 지역에 공습이 이어지며 원전에 전력 공급이 차단되는 일이 빈번하게 발생하는 것으로 알려졌다. 이에 냉각 시스템 가동 중단에 따른 방사성 물질 누출이 발생할 수 있다는 우려도 나오고 있다.