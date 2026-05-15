5~6월 두 달간 329명 대상 전수조사…빅데이터 분석 기반 고위험군 선별...발굴부터 사후 모니터링까지 촘촘한 통합돌봄 체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)가 의료·요양 통합돌봄 사업 대상자 발굴을 위한 전수조사를 한다고 밝혔다.

통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 노인·장애인 등이 병원·요양시설이 아니라 자신이 살던 곳에서 다양한 돌봄 서비스를 받으며 살 수 있도록 한 제도다.

이번 조사는 지난 3월 관련 법률 시행에 맞춰 본격 추진 중인 통합돌봄 사업의 일환으로, 돌봄 공백을 최소화하고 지역사회 안전망을 강화하기 위해 추진된다.

이번 전수조사는 5월부터 6월까지 2개월간 총 329명을 대상으로 실시된다. 구는 건강보험공단의 빅데이터를 활용해 장기요양 재가급여자 및 미이용자 등 전수조사 대상자를 선별했다.

특히 통합돌봄 서비스가 필요함에도 제도를 잘 모르거나 신청 방법을 몰라 소외됐던 ‘잠재적 돌봄 위기가구’를 빅데이터로 선제 발굴했다는 점이 이번 조사의 핵심이다. 구는 이들 중 입소·입원·사망 위험도가 높은 고위험군을 우선적으로 조사해 돌봄 공백을 해소할 방침이다.

구체적으로 동주민센터 매니저가 대상자에게 사업을 안내하고 현장 방문 조사를 실시한다. 조사는 방문을 원칙으로 하되 상황에 따라 유선 상담을 병행하며, 이를 토대로 개인별 지원 계획을 통합지원회의를 거쳐 최종 확정한다. 서비스 제공 이후에는 만족도 조사 등 지속적인 모니터링을 실시할 계획이다.

김기현 부구청장은 “통합돌봄 전수조사는 돌봄 사각지대를 해소하고 주민의 건강한 일상을 지키는 핵심 사업”이라며 “현장 피드백을 반영해 사업을 지속적으로 보완하고, 안정적인 운영을 이뤄내겠다”고 말했다.