[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 폭염, 풍수해, 감염병 등 여름철 발생 가능한 각종 재난으로부터 구민 안전을 확보하고 불편을 최소화하기 위해 ‘2026년 여름철 종합대책’을 수립하고 본격적인 대응 체계에 돌입한다.

이번 대책은 오는 5월 15일부터 10월 15일까지 5개월간 추진, ▷폭염 ▷수방 ▷안전 ▷보건 ▷구민 불편 해소 등 5대 핵심 분야를 중심으로 구정 역량을 집중한다.

먼저, 구는 폭염 상황 관리와 취약계층 보호를 위해 ‘폭염 대책 종합지원상황실’을 가동한다. 기상 정보를 24시간 실시간으로 모니터링하여 상황을 신속히 전파하고, 긴급 구조 체계를 상시 유지해 인명 피해 예방에 만전을 기한다.

특히, 폭염으로 인한 질병과 안전사고에 노출되기 쉬운 취약계층을 위한 맞춤형 보호 대책도 추진한다. 어르신 무더위쉼터 116개소를 운영, 거동이 불편한 독거 어르신 2100여 명에게는 정기적인 안부 확인과 돌봄 서비스를 제공하는 등 밀착형 보호 대책을 시행한다.

이와 함께 폭염 피해 예방과 쾌적한 보행 환경을 조성하고자 스마트 그늘막 150개소를 운영, 청룡초와 신우초에는 쿨루프(Cool Roof)를 설치해 도시 열섬 현상 완화에 나선다.

풍수해 대비를 위해서는 ‘풍수해 재난안전대책본부’를 중심으로 기상 상황에 따른 단계별 대응 시스템을 구축한다. 특히 기습적인 폭우에 대비해 반지하 주택의 침수 방지 시설인 물막이판과 역류방지기를 6,405개소까지 확대 설치한다. 또한 ‘침수방지시설 QR코드’를 1,785개소에 부착하는 것을 목표로 실시간 점검 및 관리 체계를 한층 강화할 방침이다.

인명 피해 제로화를 목표로 침수 재해 약자의 신속한 대피를 돕는 ‘침수재해약자 동행 파트너’를 운영하며, 호우 시 안전사고 예방을 위한 ‘별빛내린천 하천 순찰단’도 운영한다.

재난 취약 시설에 대한 안전 점검도 대폭 강화한다. 중대시민재해 적용 대상 시설을 61개소로 확대하고, 노후 주택과 공사장 등 사고 발생 위험이 높은 시설 120개소를 집중 점검한다.

이외에도 ▷가스시설, 도로 등 ‘공공시설물’ ▷전통시장, 상점가, 공연장 등 ‘다중이용시설’ 등 재난 발생 위험이 높고 재난 시 큰 사고로 이어질 수 있는 장소 전반에 걸쳐 철저한 안전점검을 실시해 재난 사각지대를 해소할 방침이다.

보건 분야에서는 여름철 식중독 예방을 위해 집단급식소와 아동복지시설을 집중 점검하고, 약수터와 물놀이시설의 수질을 엄격히 관리한다. 특히 최근 기온 상승으로 급증한 ‘붉은등우단털파리(러브버그)’ 등 대발생 곤충에 대응하기 위해 선제적인 방역 활동을 전개하고 감염병 예방 체계도 강화한다.

이외에도 수해 발생 시 폐기물의 적기 수거를 위한 민원처리반 운영, 공중화장실 청결 관리 강화, 휴가철 바가지 요금 단속 등을 병행해 구민들이 쾌적하고 물가 걱정 없는 여름을 보낼 수 있도록 힘쓸 계획이다.