2026 서울국제정원박람회 연계, 한강의 물결 담은 도심 정원 조성 수목·초화류 30종 심어 경관 개선, 주민 위한 열린 쉼터 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 화곡동 1106-2 일대(강서구청 입구 교차로)에 700㎡ 규모의 ‘여울정원’ 조성을 마쳤다고 밝혔다.

이번 사업은 서울시가 진행하고 있는 ‘2026년 서울국제정원박람회’ 개최를 기념, 정원문화 확산을 위한 ‘강서구 매력정원 조성사업’의 일환으로 추진됐다. 약 한 달간의 공사를 거쳐 4월 27일 준공됐으며, 정원은 도시 경관 개선과 주민이 쉬어갈 수 있는 공간 확보에 중점을 뒀다.

‘여울정원’은 제13회 자연환경대상 공모전 최우수상과 대한민국 한평정원 디자인전 작가부 장려상을 수상한 배동균 작가가 설계를 맡아 완성도를 높였다.

정원은 ‘한강류(漢江流)’를 주제로 삼아, 한강의 역동적인 물결이 도심 교차로 안으로 유입되는 모습을 형상화해 공간의 상징성과 미적 가치를 높였다.

정원에는 홍단풍, 자산홍 등 수목과 꼬리풀, 맥문동 등 초화류 총 30종 5,960본을 식재해 다채로운 경관을 연출했다.

또, 보행자와 차량의 경계를 구분하면서 동시에 배수 기능을 하는 도로경계측구를 설치해 안전성을 높였고, 미세먼지 저감 보호판 등을 함께 설치해 보행자에게 쾌적하고 머무르기 좋은 환경을 제공한다.

특히 ‘여울정원’이 위치한 강서구청 입구 교차로는 강서구 내에서도 손꼽히는 교통 중심지로 발산역, 화곡역, 가양역, 등촌역과 인접해 있고, 강서구청과 강서경찰서 등 여러 기관이 밀집해 있어 유동 인구가 매우 많다.

구는 이러한 지역적 특성을 고려해 단순 관상용 정원이 아닌, 보행자들이 잠시 멈춰 쉴 수 있는 열린 정원 형태로 설계했다. 정원 내부에는 구 캐릭터인 ‘새로미’ 조형물과 QR코드를 배치해 구정 소식과 서울국제정원박람회 정보를 손쉽게 접할 수 있도록 홍보 기능을 더했다.

‘서울국제정원박람회’는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲과 성수동 일대(약 71만㎡, 167개 정원)에서 역대 최대 규모로 개최된다. 국내외 유명 작가들의 예술 정원 전시, 시민 참여 프로그램 등 다양한 문화 행사가 진행되며 정원 문화의 가치를 알리는 기회가 될 전망이다.