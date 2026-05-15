5월 16일부터 11월 1일까지… 총 6개 마실 코스로 운영 혜화·명륜동 신규 코스 신설… 여성문학·아동문학까지 탐방 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구는 혜화동과 명륜동까지 탐방 코스를 확대한 윤동주문학관(창의문로 119)의 문학 투어 프로그램 ‘동주와 마실’을 오는 5월 16일부터 운영한다.

‘동주와 마실’은 해설사와 함께 종로 일대를 거닐며 윤동주와 동시대 문인들의 삶과 작품 세계를 골목과 공간을 따라 만나는 문학 산책 프로그램이다.

2022년 ‘동주와 새로운 길’로 시작해 2024년부터 ‘동주와 마실’로 확대 운영되며 윤동주문학관 대표 프로그램으로 자리 잡았다.

프로그램은 가볍게 즐기는 ‘짧은 마실’, 지역 책방과 연계한 ‘긴마실’, 청소년 대상 ‘동무마실’, 혜화·명륜동 일대 문학 공간을 탐방하는 ‘문학마실’ 등 총 6개 코스로 운영된다.

올해는 기존 청운동·부암동·서촌 중심 코스에 더해 혜화동과 명륜동 등 종로구 동부권 문학 공간을 탐방하는 ‘문학마실’ 코스가 신설됐다.

‘문학마실’은 혜화동 여성문학 산책과 명륜동 아동문학 산책으로 나뉘어 운영된다. 시민들이 종로 동부권의 숨은 문학 공간을 걸으며 만나볼 수 있도록 기획했다.

또한 지역 책방과 함께하는 긴마실 코스는 투어 이후 연계 프로그램까지 운영해 동네 책방 활성화에도 힘을 보탤 예정이다.

윤동주문학관은 2012년 옛 청운수도가압장을 리모델링해 조성된 공간으로, 전시·해설·교육·문학 투어 등 다양한 프로그램을 운영하며 시민들과 문학적 소통을 이어가고 있다.

프로그램은 오는 11월 1일까지 운영되며, 자세한 사항은 종로문화재단 또는 윤동주문학관에서 확인할 수 있다.