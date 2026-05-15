5월 22일부터 한 달간 석촌호수에 메이플스토리 ‘주황버섯’ 아트벌룬 전시 야간엔 라이트업으로 이색 야경 선사, 스탬프 랠리·버블쇼 등 즐길거리 풍성 석촌호수 맛집 영수증 챙기면 3000만 원 상당 경품이 팡팡…지역 상생 시너지 효과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]석촌호수에 메이플스토리의 마스코트 ‘주황 버섯’이 높이 15m, 너비 20m 거대한 모습으로 나타난다!

송파구는 오는 5월 22일부터 6월 21일까지 31일간 석촌호수 동호 일대에서 인기 게임 메이플스토리 IP(지식재산권)를 활용한 ‘주황버섯 캐릭터 석촌호수 전시 이벤트’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 석촌호수를 찾는 관광객들에게 색다른 볼거리를 제공하는 것은 물론, 방문객들의 발길을 인근 상권으로 자연스럽게 유도해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣고자 기획됐다. 행사의 관전 포인트는 세 가지다.

가장 먼저 눈길을 끄는 것은 석촌호수 동호에 띄워지는 ‘주황버섯’ 아트벌룬이다. 높이 15m, 너비 20m의 압도적인 크기로 제작된 ‘주황버섯’과 그 옆에 나란히 자리 잡은 귀여운 ‘슬라임’이 호수와 어우러져 특별한 포토존을 완성한다.

전시는 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 운영한다. 특별히 저녁 7시부터는 대형 아트벌룬에 야간 조명을 점등해 석촌호수의 밤 풍경과 어우러진 이색적인 야경을 선사할 예정이다.

이번 행사의 진짜 묘미는 지역 상권과 연계한 ‘석촌호수 맛집 메이플스토리 경품 이벤트’다. 구는 롯데와 손잡고 관람객들의 발길을 인근 골목상권으로 이끌 총 3천만 원 규모의 경품 이벤트를 마련했다.

참여 방법은 간단하다. 행사 기간 중 주말(토·일)에 방이동 먹자골목, 송리단길 등 석촌호수 인근 음식점이나 카페에서 2만 원 이상 결제한 실물 영수증을 챙겨오면 즉석에서 이벤트에 응모할 수 있다.

경품은 롯데월드이용권, 롯데시네마 영화티켓, 햄버거세트 쿠폰, 커피 쿠폰은 물론, 메이플스토리 굿즈(부채)까지 풍성하게 준비해 주말 나들이객들에게 쏠쏠한 재미를 선사할 예정이다.

이 밖에도 행사장 곳곳에서는 관람객의 흥미를 돋울 ‘핑크빈 스탬프 랠리’를 비롯해 AR(증강현실) 기술을 접목한 ‘보물 버섯 사냥 이벤트’, 11시부터 20시까지 정각마다 하늘에서 비눗방울이 쏟아지는 ‘버블 샤워 타임’ 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

송파구 관계자는 “전 세계적으로 사랑받는 콘텐츠를 행사에 접목하여 관람객에게 즐거움을 선사하는 동시에, 인근 상권에는 새로운 활력을 더해 지역 상생 효과를 기대한다”며“많은 분이 석촌호수를 찾아 귀여운 캐릭터와 함께 인생샷을 남기고, 인근 맛집에서 맛있는 음식과 경품 혜택까지 듬뿍 누리시길 바란다”고 전했다.