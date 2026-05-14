새만금 투자지원 TF 회의 개최 추진 경과 및 투자지원 방안 검토

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정부가 현대자동차그룹이 약 9조원 규모로 투자하는 새만금 개발사업을 지원하기 위해 인공지능(AI) 도시 특례 적용 및 스마트도시법 등 관련법 제·개정을 추진한다. 아울러 새만금 일대 수소 충전소 설치, 저리 장기임대 부지 공급 등 각 분야별 지원책을 통해 새만금을 지방 균형발전의 핵심 모델로 키우겠다는 목표다.

국토교통부는 14일 오후 서울 중구 국토발전전시관에서 새만금 투자지원 태스크포스(TF) 회의를 개최하고 이 같은 내용의 투자지원 방안을 밝혔다. 새만금 투자지원 TF는 올해 2월 현대차그룹이 발표한 9조원 규모의 새만금 투자 계획의 신속한 실현을 지원하기 위해 구성된 조직으로, 지난 4월 출범했다.

이날 회의에는 김윤덕 국토부 장관과 정의경 국토부 국토도시실장, 신승규 현대차그룹 부사장 등 정부와 현대차그룹 관계자들이 참석했다.

회의를 주재한 김 장관은 “앞서 4월 첫 회의를 진행하고 약 20여 개 과제를 정리했다”며 “새만금은 국민주권정부에서 현대차그룹이 투자하는 제1번 투자라서 상당히 의미가 크다”고 강조했다. 이어 “정부에서는 대기업에서 지방 투자하는 것에 대해 전폭적으로 지원하는 게 원칙”이라며 “논의했던 과제들을 제대로 점검해서 차질없이 진행될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

구체적으로 이날 논의된 핵심과제는 ▷AI도시·로봇 ▷수소 ▷교통 ▷정주 등 분야의 20여 개 과제다. 그간 실무부서에서 AI도시 특례, 로봇친화형 건축·도로 인증제도 도입에 대한 검토가 이뤄졌고, 스마트도시법 제·개정도 추진할 예정이다.

수소 인프라 및 수소 활용 생태계 구축을 위해서 수소 생산자와 수요자를 잇는 수소배관 구축, 수소 충전소 설치 등 지방정부 및 관계기관 협의를 거쳐 적극 추진한다는 방침이다. 아울러 교통 측면에선 새만금 접근성 개선을 위해 군산 대야만과 새만금 수변도시를 잇는 새만금항 입안철도를 적기 개통하고, 수요응답형 버스(DRT) 등 교통수단 확충을 지자체와 논의할 계획이다.

정주 여건 개선을 위한 지원도 이뤄진다. 새만금 지역에 취업하는 청년을 위한 임대주택을 공급하고, 특별공급 대상을 새만금 입주기업 종사자로 확대하는 제도 개선도 병행한다. 뿐만 아니라 저리의 장기임대로 부지를 제공하는 방안도 검토 중이다.

새만금 투자지원 TF는 이러한 핵심과제들에 대한 검토를 거쳐 구체화한 뒤 조만간 세부 지원방안으로 발표한다는 계획이다.