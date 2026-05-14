“민주진보 단일대오로 울산 변화 이끌 것” 진보당 김종훈 후보와 2차 단일화도 촉구

[헤럴드경제=양대근 기자] 김상욱 더불어민주당 울산광역시장 후보와 황명필 조국혁신당 울산광역시장 후보가 14일 후보 단일화를 전격 선언했다.

김 후보는 황 후보와 공동 기자회견을 열고 “중앙당 차원의 합의가 지연되는 상황에서 후보들이 먼저 나서서 단일화를 이루겠다고 시민들께 약속한 바 있다”며 “그 약속을 지키기 위해 황 후보와 단일화에 합의했다”고 밝혔다. 이어 “이번 기회를 잃어버리면 울산의 미래를 열어갈 기회를 다시 찾기는 어렵다는 절박함이 오늘 이 자리를 만들었다”고 강조했다.

그는 황 후보의 결단에 대해 “개인으로서의 욕심이 왜 없었겠으며, 정당으로서의 입장이 왜 없었겠냐”며 “얼마나 많은 고민과 망설임이 있었을지 충분히 알면서도, 민주 도시 울산을 만들어야 한다는 각오와 사명감으로 어려운 결정을 과감하게 해주셨다”고 감사를 표했다.

아울러 민주당과 조국혁신당 지지자들을 향해 “서로 간의 작은 차이로 갈등할 것이 아니라 시민이 주인 되는 세상을 만들겠다는 대의로 하나 되어야 한다”며 “두 후보가 마음을 하나로 합치듯, 양당 지지자분들도 하나로 마음을 합쳐 큰 대의를 울산에서 반드시 이루어가는 초석을 다져주시길 간곡히 부탁드린다”고 당부했다.

김 후보는 김종훈 진보당 후보와의 2차 단일화를 강력히 촉구하며 “오늘의 단일화가 의미 있는 출발점이 되어 2차 단일화로 이어지길 바란다”며 “민주진보 세력이 하나로 뭉쳐 6·3 지방선거에서 반드시 시민 주인 되는 울산을 만들어 가겠다”고 밝혔다.