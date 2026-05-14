[헤럴드경제=양대근 기자] 인천 계양을 6·3 국회의원 보궐선거에 도전장을 던진 김남준 더불어민주당 후보는 14일 계양구선거관리위원회를 찾아 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다고 밝혔다.

김 후보는 “지역 주민들을 만나 뵈면 계양의 발전이 반드시 필요하다는 말씀과 함께, 실질적인 변화를 만들어 달라는 요청을 가장 많이 듣는다”며 “이번 선거는 누가 계양의 발전을 이끌고, 규제를 풀어 오랜 현안들을 해결해낼 수 있는 적임자인지를 선택하는 선거라고 생각한다”고 밝혔다.

그는 “지역 유권자 여러분께서 현명하게 판단해 주실 것이라 믿는다”며 “저 역시 계양 발전이라는 주민들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이어 “이재명 대통령과 함께 기초지자체와 광역지자체, 국회와 청와대까지 함께하며 국정과 행정을 가장 가까이에서 경험해온 것이 저의 가장 큰 강점”이라며 “그동안 쌓아온 경험과 실행력을 모두 쏟아부어 계양의 해묵은 과제들을 해결하고, 주민들께서 체감할 수 있는 변화를 만들어내겠다”고 덧붙였다.

김 후보는 “이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 그 성과를 가장 먼저 계양에서 체감할 수 있도록 만드는 것이 저의 역할”이라며, ”이재명의 1번 타자로서 계양을 대한민국 혁신과 성장의 중심으로 만들겠다”고 강조했다.