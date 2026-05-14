“유통점의 음성전화 영업활동 확대 영향”

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난해 하반기 국민 1인이 받은 스팸 수신량이 월평균 10통에 달하는 것으로 나타났다. 문자스팸은 줄었지만, 음성스팸이 크게 늘어나면서 전체 수신량이 증가했다.

14일 방송미디어통신위원회와 한국인터넷진흥원가 발표한 ‘2025년 하반기 스팸 유통현황’에 따르면 1인당 월평균 전체 스팸 수신량은 10.35통으로 상반기 7.91통 대비 2.44통 증가한 것으로 나타났다.

이번 조사는 지난해 11월 전국 만 12~69세의 휴대전화 및 이메일 이용자 3000명이 수신한 휴대전화 문자 및 음성스팸, 이메일 스팸 조사 결과와 한국인터넷진흥원에 신고하거나 자체 탐지한 스팸현황을 종합한 것이다.

유형별로 보면 1인당 월평균 문자스팸 수신량은 2.74통으로, 상반기(3.04통) 대비 0.3통 감소한 것으로 조사됐다. 문자스팸 신고·탐지 건수도 1288만 건으로 상반기(3193만건) 대비 1905만건(59.7%) 감소했다.

반면 1인당 음성스팸 수신량은 4.26통으로 집계됐다. 상반기 2.13통 대비 2.13통 늘어난 수치다. 1인당 이메일 스팸 수신량도 3.35통으로, 상반기(2.74통) 대비 증가세를 보였다.

이와 관련해 방미통위는 “지난해 7월 ‘이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률’ 폐지 이후 관련 유통점의 통신가입 권유 등 음성전화 영업활동이 확대된 영향으로 분석된다”고 설명했다.

내용별로는 문자스팸의 경우 투자유도 유형과 도박이 가장 많았고, 음성스팸은 통신가입을 권하는 내용이 가장 비중이 높았던 것으로 나타났다.

전체 스팸 신고·탐지 건수는 하향세를 유지했다. 해당 기간 신고 신고·탐지 건수는 상반기(3883건) 대비 39% 감소한 2367만건으로 집계됐다. 마찬가지로 음성스팸 신고·탐지 건수가 873만건으로 상반기(586만건) 대비 287만건 증가하긴 했지만, 비중이 큰 문자스팸이 상반기 3193건에서 1288건으로 줄어든 영향이 컸다.

김종철 방미통위원장은 “민관이 협력해 문자스팸 감축을 이어간 것에 의미가 있다”며 “새롭게 도입되는 전송자격인증제와 불법스팸 관련 부당이익 환수제도를 속도감 있게 추진해 국민들이 더욱 안전하게 디지털 서비스를 누릴 수 있도록 환경을 조성하는데 힘쓰겠다”고 밝혔다.