매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.
<19> 서울 종로 연등회 특별편
서울 한복판이
잠깐 판타지맵 되는 날
2026 연등회가
5월 16일 오후 7시,
흥인지문~종로~조계사 일대에서 열려!
이 날은 진짜 서울 시스템이 잠깐 바뀜
버스정류장 임시이전
종로 자동차도로 통제
그리고 거리에는
용
코끼리
연꽃
각양각색의 초대형 연등들이 등장!
심지어 이걸 보려고
전세계 사람들이 서울로 몰려와
근데 이거 사실
갑자기 생긴 축제가 아니야.
신라시대 기록부터 이어져온
1000년 넘는 전통 축제
지금은 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되어 있어!
연등행렬도 좋지만
청계천 연등도 진짜 예쁘니까 꼭 같이 봐봐
서울의 밤이
연등빛으로 물드는 순간,
이번주 종로에서 만날 수 있어
to be continued…
▷흥인지문(서울 종로구 종로 288)
▷조계사(서울 종로구 우정국로 55)
▷청계천(서울 중구 태평로1가 1)
각색·그림 이주섭 CP jusoeba@heraldcorp.com
[AI를 활용해 제작함]
why37@heraldcorp.com