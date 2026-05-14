- 공공실증기관 협의회 개최…선정기업과 공공기관 모여 첫 간담회

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 시민 안전 및 생활밀착형 도시문제 해결을 위한 실증사업을 본격 추진한다.

시는 14일 대전창조경제혁신센터 콜라보룸에서 ‘2026년 공공수요 기반 문제해결형 실증지원 사업 공공실증기관 협의회’를 개최했다.

이날 협의회에는 선정기업과 실증지원기관, 사업 운영 관계자 등 30여 명이 참석해 기업별 실증계획을 공유하고 원활한 사업 추진을 위한 협력 방안과 지원 방향 등을 논의했다.

이번 사업은 시민안전과 도시문제 해결을 위해 공공기관이 보유한 시설과 장소 등을 활용해 기업이 개발한 시제품과 서비스의 성능을 검증하고 고도화하는 사업이다.

대전시는 올해 공모를 통해 ▷㈜시엔에스(드론 산불 감시 및 군집 비행 관제 플랫폼) ▷㈜무브먼츠(지하 시설물 재난사고 탐지 및 예측 시스템) ▷㈜다인랩(밀폐공간 작업자 안전 관리시스템) ▷한일통신㈜(주차면 공유서비스) 등 4개 기업을 선정했다.

선정된 기업들은 대전시와 중구청, 대전시설관리공단, 대전창조경제혁신센터 등 공공기관과 협력해 올해 말까지 실증을 추진한다.

또한 기업당 1억원의 실증 지원금과 조달 컨설팅, 전시회 참가 지원, 실증확인서 및 성능확인서 발급 등 사업화 지원도 제공받는다.

대전시 박종복 기업지원국장은 “이번 사업은 공공기관과 기업의 협력이 무엇보다 중요한 사업”이라며 “기업에는 성장의 기회가 되고 공공에는 혁신의 계기가 되는 것은 물론, 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.