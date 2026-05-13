[헤럴드경제=장연주 기자] 세 자녀를 둔 배우 김성은이 엄청난 교율열을 공개한다.

13일 밤 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 서경석, 최태성, 김성은, 황민호가 출연하는 ‘스승의 날 열혈사제들’ 특집으로 꾸며진다. 최근 공개된 예고편에는 김성은이 세 아이를 키우며 터득한 현실 교육 노하우가 담겼다.

‘열혈 교육맘’인 그는 “첫째 아들을 키우던 시절, 수학학원만 4개를 보냈다”며 대치동 학원가를 누비며 학원 정보를 비교했다고 말했다.

그는 또 “체력이 안되면 공부를 못한다”며 아이들의 체력의 중요성도 강조했다.

김성은은 아이들 학원비에 대해서는 “내가 남편보다 돈은 조금 더 번다”고 밝혔다. 이에 유세윤이 “그러면 아이들의 학원비는 김성은 돈이네”라고 받아치자 김성은은 “맞다”고 답했다.

앞서 김성은은 자신의 유튜브에서 “둘째와 셋째 학원비로만 한달에 320만원 정도 쓴다”며 “지금 더 큰 첫째 것은 빠졌다”고 밝힌 바 있다.

그러면서 “유치원비와 학교비는 빠진 거다. 정말 충격적”이라고 언급했다.