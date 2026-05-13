글로벌 특허 네트워크 ‘OIN 2.0’ 가입 구글·아마존·도요타 등 참여 핵심 기술 영역 안정적 운영 기반 마련 오픈소스 특허 공유 확대 “소프트웨어 중심 경쟁력 강화”

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차·기아가 오픈소스 소프트웨어(OSS) 관련 특허 리스크 대응에 나서며 미래 모빌리티 경쟁력 강화에 속도를 낸다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환이 빨라지는 가운데 글로벌 특허 네트워크 참여를 통해 안정적인 서비스 운영 기반을 확보하겠다는 전략이다.

현대차·기아는 글로벌 특허 협력체인 ‘OIN 2.0’에 가입했다고 13일 밝혔다. 이를 통해 오픈소스 소프트웨어 활용 과정에서 발생할 수 있는 특허 분쟁 가능성을 낮추고, 핵심 소프트웨어 기술 개발의 연속성을 강화한다는 방침이다.

OIN은 리눅스 기반 오픈소스 영역에서의 특허 분쟁을 예방하기 위해 구축된 글로벌 네트워크다. 회원사 간 특허를 상호 공유하는 방식으로 운영되며, 분쟁 대신 협력을 유도하는 구조가 특징이다. 현재 아마존, 구글, 도요타, 닛산 등 글로벌 IT·자동차 기업들이 참여하고 있다.

특히 올해부터는 기존보다 보호 범위를 확대한 ‘OIN 2.0’ 체계가 도입됐다. 오픈소스 소프트웨어 활용이 확대되는 가운데 특허 문제로 서비스 제공이나 기술 적용이 제한될 수 있다는 우려에 대응하기 위한 조치다.

현대차·기아는 지난 2015년 OIN 1.0에 가입한 이후 약 4000개 글로벌 회원사와 특허를 공유해왔다. 이번 OIN 2.0 참여를 계기로 SDV를 비롯해 클라우드, 커넥티드 서비스 등 미래차 핵심 분야에서도 보다 안정적인 기술 개발 환경을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

단순 참여를 넘어 특허 보호 범위 확대와 신규 기준 마련 논의에도 적극 참여할 계획이다. 급변하는 소프트웨어 시장 환경 속에서 글로벌 오픈소스 생태계의 일원으로 역할을 확대하겠다는 의미다.

현대차·기아 관계자는 “SDV 시대에 대응하기 위해 기술 개발뿐 아니라 법적 요소까지 관리하여 안정적인 서비스 운영 기반을 확보하고 있다”며 “이번 OIN 2.0 가입을 통해 글로벌 네트워크와의 협력은 물론, 소프트웨어 중심의 미래 모빌리티 경쟁력을 강화할 예정”이라고 밝혔다.