16일 등촌동 일대로 장소 옮겨 더욱 풍성한 축제 마련...동요‧그림 그리기‧글짓기 대회부터 마술 공연, 체험 부스까지 다양

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 오는 16일 아동과 청소년의 꿈과 재능을 응원하기 위해 ‘2026 강서 아이들 까치까치 페스티벌’을 개최한다.

5월 ‘청소년의 달’을 기념해 마련된 이번 축제는 아이들이 잠시 학업에서 벗어나 에너지를 충전하고 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 다양한 문화 체험이 준비되어 있다.

특히 올해는 기존 개최지인 강서구민회관에서 등촌동 예원교회와 서낭당근린공원 일대로 장소를 옮겨 진행된다. 구는 변경된 장소에 맞춰 더욱 풍성하고 다채로운 프로그램으로 아이들을 맞이할 예정이다.

‘함께 꿈꾸는 우리들 세상’이라는 슬로건 아래 열리는 이번 축제는 ▷솜씨자랑대회(동요 부르기‧글짓기‧그림 그리기) ▷청소년 어울림마당 ▷아동 권리 홍보‧체험부스 등 아이들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로그램으로 구성됐다.

먼저 오후 1시 예원교회 원니스홀에서 개회식이 열린다. 개회식에 앞서 12시 40분부터는 어린이의 호기심을 자극할 마술사 이지형의 마술쇼가 마련되어 있다. 이어지는 강서소년소녀합창단의 아름다운 화음이 축제의 개막을 알리며 현장의 열기를 더할 예정이다.

개회식 이후에는 ‘동요 부르기 대회’가 진행된다. 사전 접수를 통해 참가 신청한 어린이들이 그동안 갈고닦은 노래 실력을 뽐내며 경연을 펼친다. 한국동요협회에서 추천한 전문가들이 심사를 맡을 예정이며, 수상자는 대회 종료 후 현장에서 바로 발표된다.

오후 2시부터 5시까지 예원교회와 서낭당근린공원 일대에서는 미취학 아동과 초등학생을 대상으로 ‘글짓기 및 그림 그리기 대회’가 진행된다. 참가자들은 당일 현장에서 발표되는 4가지 주제 중 하나를 선택해 자신만의 창의적인 작품을 완성하면 된다.

서낭당근린공원 한편에서는 강서청소년회관 소속 동아리와 함께하는 ‘청소년 어울림마당’도 운영된다. 레크리에이션과 마술 거리공연 등 현장을 찾은 청소년들도 함께 어우러져 즐길 수 있는 교류의 장이 열릴 예정이다.

이 밖에도 놀이를 통해 아동의 4대 권리(생존, 보호, 발달, 참여)를 배울 수 있는 체험부스와 포토존, 아동학대 예방 캠페인 등 부대행사와 다양한 먹거리를 즐길 수 있는 푸드트럭도 함께 운영된다.

글짓기 및 그림 그리기 대회 수상 작품은 오는 6월 중 강서 아동‧청소년 누리집에 공개될 예정이다.