중진공과 ‘K-배터리 생태계 강화’ 추진 기술검증·지분투자 기회 제공 공정 불량 검출·실시간 진단 등 4개 분야 공모 내달 12일까지 접수 민관 협력 기반 동반성장 모델 구축

[헤럴드경제=정경수 기자] LG에너지솔루션이 국내 유망 중소벤처기업과의 협업을 확대하며 배터리 산업 경쟁력 강화에 나선다. 대기업의 기술 수요와 스타트업의 혁신 기술을 연결해 ‘K-배터리 생태계’의 성장 기반을 넓히겠다는 전략이다.

LG에너지솔루션은 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 함께 ‘K-배터리 생태계 강화 오픈 이노베이션’ 프로그램을 추진하고, 참여 기업을 공개 모집한다고 13일 밝혔다. 모집 기간은 이날부터 다음 달 12일까지다.

이번 공모는 ▷공정 불량 검출 기술 ▷배터리 상태 실시간 진단·예측 시스템 ▷차세대 공정·설비 기술 ▷배터리 셀 저항 저감 기술 등 총 4개 분야에서 진행된다.

양 기관은 기술의 독창성과 구현 가능성, 향후 성장 잠재력 등을 종합 평가해 최종 협력 기업을 선정할 계획이다. 선정 기업에는 LG에너지솔루션과의 PoC(기술검증) 진행 기회와 함께 지분투자 등 공동 사업화 가능성이 제공된다.

이와 함께 중진공 이사장 표창, 지역선도기업 대출 매칭 등 정책 지원 프로그램도 연계된다.

LG에너지솔루션과 중진공은 이번 프로그램을 통해 민관 협력 기반의 상생 모델을 구축하고, 국내 배터리 산업의 기술 경쟁력을 높인다는 방침이다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 “대기업에는 혁신 기술 확보를, 중소벤처기업에는 실질적인 사업회 기회를 제공하는 것이 이번 프로그램의 핵심”이라며 “앞으로도 대, 중소기업 간 상생협력의 가교 역할을 충실히 수행하여 지역 경제의 활력을 제고하고 신산업 생태계를 공고히 하겠다”고 밝혔다.

김제영 LG에너지솔루션 CTO(최고기술책임자)는 “배터리 산업은 기술 경쟁의 속도가 매우 빠른 만큼 외부 혁신과의 협력이 필수적”이라며 “오픈 이노베이션을 통해 국내 유망 중소벤처기업과 국내 배터리 산업 기반을 강화하고 글로벌 시장 주도권을 확보할 것”이라고 밝혔다.

한편, LG에너지솔루션은 스타트업 협력 플랫폼인 ‘OSS’ 프로그램을 운영하며 글로벌 유망 기업들의 전략적 협업 제안을 상시 받고 있다. 또한 국내외 대학과 연구기관을 대상으로 ‘BIC’ 프로그램도 운영하며 공동 기술 개발과 연구비 지원 등을 통해 배터리 산업 생태계 확대에 힘쓰고 있다.