예약제 운영…전시회 수익금 전액 기부

[헤럴드경제=손미정 기자] 올해로 데뷔 20주년을 맞은 배우 박보영이 이를 기념하는 사진전을 연다. ‘Somewhere in between(썸웨어 인 비트윈)’이란 타이틀로 진행되는 이번 전시는 박보영의 지나온 시간과 아직 끝나지 않은 이야기들로 채워진다.

13일 소속사 BH엔터테인먼트는 사진전 ‘Somewhere in between’을 오는 25일부터 31일까지 성수동에 위치한 복합문화공간 플라츠2에서 개최한다고 밝혔다. 작업들은 포토그래퍼 목정욱, 패션 매거진 마리끌레르와 함께 진행됐다. 이번 사진전에서는 마리끌레르 6월호와 더불어, 매거진에 공개되지 않은 미공개컷들을 관람할 수 있다.

박보영은 “화려한 이벤트보다 지금까지 지나온 시간들과 기록들을 전시를 찾은 분들과 차분히 나누고 싶다”면서 “작품 대본들과 오래 간직해온 물건들을 전시에 담으려는 이유도 ‘함께 걸어온 시간’을 보여주고 싶어서”라고 진심을 전했다.

그러면서 자신의 인생과 배우로서의 삶에 ‘20주년’이란 하나의 특별한 의미를 부여하기보다, 계속 걸어가고 있는 중간 어디쯤이라는 생각이 자연스레 전시 주제로 이어졌다고도 덧붙였다.

이번 전시회는 시간대별 예약제로 운영되며 전시회에서 발생하는 모든 수익금은 전액 기부된다.

한편 박보영은 지난 8일 열린 ‘백상예술대상’에서 tvN ‘미지의 서울’로 드라마 부문 여자 최우수상을 수상했다. 드라마에서 박보영은 쌍둥이 자매인 ‘미지’와 ‘미래’ 1인 2역을 선보였다.

당시 시상대에 오른 박보영은 “경쟁이 너무 싫고 매순간 저의 가치와 쓰임을 증명해내는 게 너무 버겁고 힘들 때가 많았다”면서 “옆에 보면 너무 잘하는 배우들에게 뒤처지고 싶지 않고 잘 해내고 싶은 모난 마음에 노력했던 날들이 지금의 저를 만들어준 것 같다. 선의의 경쟁자가 되어주신 많은 배우들에게 존경과 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.