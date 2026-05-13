[헤럴드경제=강승연 기자] 정관장 프리미엄 침향 브랜드 ‘기다림 침향’이 연말까지 파크로쉬 리조트 앤 웰니스와 협업한다고 13일 밝혔다.

‘기다림 침향’은 정관장이 만든 마음 관리 전문 브랜드다. 인도네시아산 고품질 침향 원료에 정관장의 기술력을 더해 완성했다.

정관장은 파크로쉬 리조트에 ‘기다림 브랜드존’을 마련해 브랜드 경험 기회를 제공한다. 침향 원료 실물을 직접 확인할 수 있다. 브랜드 존에서는 SNS(사회관계망서비스) 경품 이벤트를 진행한다.

‘기다림 침향’ 제품과 웰니스 프로그램을 결합한 패키지 상품도 6월부터 선보인다. 기다림 브랜드 철학을 반영한 요가, 차 명상 프로그램을 운영한다.

고객 참여형 이벤트도 마련했다. 7월 중 ‘기다림 침향’ 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 약 70만원 상당의 파크로쉬 객실 바우처를 증정한다.

정관장 관계자는 “이번 협업은 ‘기다림 침향’의 심신 균형 가치와 프리미엄 공간을 결합해 고객들이 직접 웰니스를 경험할 수 있도록 기획했다”고 설명했다.