봄 대표 플랫슈즈·스니커즈 성장률 압도…최대 48배 늘어

[헤럴드경제=강승연 기자] 카카오스타일이 운영하는 지그재그는 4월부터 여름 슈즈가 때 이른 호황을 맞았다고 11일 밝혔다.

지난 한 달(4월 8일~5월 7일) 판매 데이터를 살펴보면 샌들·슬리퍼 등 여름 슈즈 거래액은 전년 동기 대비 최대 48배 급증했다. 봄 슈즈의 대명사인 플랫슈즈(34%)·스니커즈(19%) 거래액 상승률을 크게 웃돌았다. 올해 4월 평년 대비 온화한 날씨가 이어진 데다 이번 주 한낮 기온이 최고 29도까지 오를 것으로 전망되면서 여름 채비에 나선 고객이 늘었다는 분석이다.

품목별로는 ‘젤리슈즈’ 거래액이 전년 동기 대비 4696% 폭증했다. ‘웨지 샌들(156%)’과 ‘플리플랍(144%)’도 2배 이상 뛰었다. 지난해 인기를 얻은 ‘피셔맨 샌들’도 93% 증가했다. 장마 시즌을 앞두고 메시 소재 수요도 늘었다. ‘메시 플랫슈즈’·‘메시 스니커즈’ 검색량이 2배 이상 증가한 가운데 거래액은 각각 53%·30% 올랐다.

카카오스타일 관계자는 “변덕스러운 날씨와 시즌 트렌드에 맞춰 더 다양한 상품을 선보일 것”이라고 말했다.