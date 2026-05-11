경영·금융·제조 등 직무별 AI 활용 교육 무료 제공 ‘바이오의약품 생산’·‘기계 안전관리’ 과정부터 순차 운영 청각장애인 위한 수어 영상 제작…교육 접근성 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부와 한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 전 국민의 인공지능(AI) 기본 소양 함양과 디지털 학습격차 해소를 위해 ‘AI 리터러시’ 및 직무별 AI 도구 활용 능력 향상 이러닝(e-learning) 과정 24개를 스마트 직업훈련 플랫폼 STEP을 통해 순차 공개한다고 11일 밝혔다.

이번 교육과정은 AI 기술을 이해하고 활용하는 능력을 키우기 위한 것으로, 올해 총 24개 과정이 운영된다. 경영·금융·교육훈련·디자인·제조 생산·품질 등 5개 분야의 ‘AI 리터러시’ 7개 과정과 문화·예술·디자인·방송 등 6개 산업 분야에 AI를 접목한 ‘AI+X’ 17개 과정으로 구성됐다.

우선 이날부터 ‘바이오의약품 생산과 AI 공정 최적화’(12차시), ‘기계 안전관리와 AI 리스크 분석’(10차시) 등 2개 과정을 선보인다. 이후 6~7월 동안 나머지 과정도 순차적으로 개설해 국민들의 AI 활용 역량 강화를 지원할 계획이다.

노동부와 한기대는 누구나 STEP을 통해 고품질 AI 교육 콘텐츠를 무료로 이용할 수 있도록 해 디지털 시민역량을 높이고 AI 친화적 사회문화를 조성한다는 방침이다.

특히 청각장애인 등 교육 취약계층의 학습권 보장을 위해 모든 콘텐츠에 수어 통역 영상을 제작·삽입해 교육 접근성을 높였다.

한연희 한국기술교육대 온라인평생교육원장은 “AI 활용 역량은 급변하는 미래 사회에서 누구나 갖춰야 할 핵심 경쟁력”이라며 “국민 누구나 AI를 적극적으로 활용할 수 있도록 고품질 이러닝 콘텐츠를 지속 개발해 디지털 학습격차를 해소하고 실무 중심 교육 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

한편 STEP은 재직자·구직자·취업준비생 등을 대상으로 약 2500여개의 기술·공학·인문 분야 직업훈련 콘텐츠를 제공하는 스마트 직업훈련 플랫폼이다. 가상훈련(VT), 메타버스 등 신기술 기반 콘텐츠도 무료로 제공하고 있다.