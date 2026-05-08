OECD 국제교통포럼 참석

[헤럴드경제=소민호 기자] 홍지선 국토교통부 2차관이 모빌리티 혁신과제를 세계 각 국과 공유·확산하겠다는 점을 분명히 했다.

6~7일 독일 라이프치히에서 ‘교통 회복력을 위한 재원마련’을 주제로 개최된 ‘OECD 국제교통포럼(ITF) 교통장관회의’ 자리에서다.

ITF 교통장관회의는 세계 60여 개국 교통장관 및 교통 분야 국제기구가 모이는 글로벌 협의체로 교통 분야의 국제 규범 및 정책 설정에 실질적인 영향력을 갖는 최고 수준 회의다.

특별세션 기조연설에 나선 홍 차관은 우리나라 자율주행차 산업이 단순히 실증에 그치지 않고 실제로 확산시키기 위해 추진 중인 광주 자율주행 실증도시 사례를 소개하고, 동시에 우리나라가 추진 중인 모빌리티 혁신과제를 각 국과 공유하여 확산하겠다는 의지를 표명했다.

또 해외 수주 사업 지원, 자율주행차·배터리 산업발전을 위한 제도개선 사항 등을 청취한 뒤 “우리나라의 모빌리티 기술이 지속적으로 성장할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

장관급 라운드테이블에 참석해서는 교통 시스템의 효율성, 안전성, 정책 정확성을 높이기 위한 AI의 도입의 중요성을 강조하고, AI 기반 예측형 도로안전정책인 ‘K-Safer’를 소개했다. 그러면서 교통 시스템에 AI가 적용될 경우 우려되는 개인정보 보호문제와 시스템 리스크를 줄이기 위해 민간과의 협력체계가 필요하다고 언급했다.

홍 차관은 “기후변화, 디지털 전환 등 급변하는 환경 속에서 교통 분야의 지속가능성과 회복력 확보는 국제사회가 함께 해결해야 할 과제임을 재확인했다”면서 “혁신적인 교통정책과 기술을 바탕으로 글로벌 교통 거버넌스 강화에 적극 기여하고, 국제 협력을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.