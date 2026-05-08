하오 오픈 푸드와 마스터 프랜차이즈 10번째 해외 진출 국가…현지화 전략

[헤럴드경제=강승연 기자] bhc가 베트남 현지 F&B 기업 하오 오픈 푸드와 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결하며 베트남 시장에 진출한다고 8일 밝혔다.

지난달 29일 서울 창고43 서여의도점에서 진행된 협약식에는 다이닝브랜즈그룹 송호섭 대표와 하오 오픈 푸드의 탄 킴 영 회장 등이 참석했다. 하오 오픈 푸드는 bhc의 기존 싱가포르 파트너사의 베트남 자회사다. 슈퍼마켓 체인 운영을 통해 구축한 물류 인프라를 기반으로 동남아시아에서 F&B 사업을 전개하고 있다.

베트남은 bhc의 10번째 해외 진출 국가다. MZ세대를 중심으로 K-브랜드 수요가 꾸준히 늘고 있는 시장으로 평가받는다. bhc는 하노이·호치민·다낭 등 주요 도시를 중심으로 한 현지화 전략으로 10년 내 총 50개 매장 운영이 목표다.

한편 bhc는 현재 싱가포르·태국·말레이시아·인도네시아·대만·홍콩·미국·캐나다 등 8개국에서 매장을 운영 중이다. 올해 필리핀에도 매장을 열 계획이다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 “현지 파트너사의 유통 및 사업 역량을 바탕으로 안정적인 매장 확대와 브랜드 안착을 추진할 것”이라고 말했다.