특별 비행기 콘셉트로 시민 소통형 축제 마련 추미애 경기지사 후보 참여, 푸른 기장 모자 수여

[헤럴드경제=전현건 기자] “성남 시민들과 함께 미래로 탑승하는 첫 출발선을 공유합니다”

김병욱 더불어민주당 성남시장 후보가 선거사무소를 ‘5월 성남발, 7월 성남행’으로 향하는 특별 비행기로 연출해 개소식을 연다고 8일 밝혔다.

개소식은 오는 9일 오전 10시 특별 비행기 ‘성남호’로 연출한 선거사무소에서 열린다.

선거캠프 구성원 전원은 화이트 앤 블루 콘셉트로 흰색 상의와 파란색 머플러를 착용하고 방문객을 맞이한다.

김 후보측은 방문객에게 탑승권 형태의 티켓을 배부하고 포토존을 운영하는 등 시민과 함께 즐기는 축제의 장을 마련할 계획이다.

특히 개소식 본 행사에서는 추미애 경기도지사 후보가 참석해 김 후보에게 푸른 기장 모자를 씌워주는 필승 기원 세리머니를 진행한다.

이를 통해 김 후보가 성남시라는 거대한 함선을 책임지고 이끌어갈 적임자임을 대내외에 선포하고 경기지사 후보와 굳건한 협력을 다질 예정이다.

개소식에는 추 후보 외에 김태년, 이수진 국회의원과 더불어민주당 한정애 정책위의장, 김용민, 김현정 의원 등이 참석할 계획이다.

김 후보는 “새로운 성남으로 향하는 그 첫 여정을 시민과 함께 즐기는 축제의 장으로 마련하고자 한다”고 밝혔다.