최종 1곳 선정해 50억 원 사업 추진 2개 이상 광역 지자체 연계 권역 대상 민관군 컨소시엄 구성해 공모 참여 교통 여건과 관광 역량 종합 평가

[헤럴드경제=김명상 기자] 광역 지자체 연계를 통한 관광교통 개선 사업이 본격 추진된다. 외래객 이동 편의와 지역 간 관광 시너지 창출이 핵심이다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 11일부터 6월 19일까지 관광교통 체계를 개선하고 외래객의 지역 간 이동 편의를 높이기 위해 ‘초광역 관광교통 혁신 선도지구’에 참여할 광역 지자체를 모집한다.

공모는 2개 이상 광역 지자체가 연계된 ‘초광역 관광권역’을 대상으로 진행한다. 공모 참가기관은 서로 다른 광역권 내 2개 이상 지역과 지방 공공기관, 민간기업으로 컨소시엄을 구성해야 한다. 또한 3년간 국비 지원금과 동일 규모의 지방비를 매칭해야 한다.

대상 지역은 ▷지역 교통여건 ▷지역 관광 역량 ▷사업 계획의 적정성 등을 평가해 초광역 관광권역 1곳을 선정할 방침이다. 최종 선정된 지자체는 3년간 국비 지원금 25억 원과 지방비 25억 원을 합친 총 50억 원으로 광역·지역 관광교통 개선과 편의 서비스 구축·운영을 수행하게 된다.

박우진 한국관광공사 관광교통팀장은 “이번 사업은 광역 지자체 간 교통 거점과 지역 관광지를 유기적으로 연결하는 교통망 확충에 주력한다”라며 “지역의 매력적인 관광 콘텐츠를 교통 인프라와 결합해 지역 간 연결을 통한 시너지 창출과 지역관광 활성화를 도모할 방침”이라고 밝혔다.

한편 지난해 선정된 충북 청주-충남 공주·부여 권역은 교통 거점과 주요 관광지를 연결하는 초광역 순환버스와 수요응답형교통(DRT)을 운행 중이다. 지난 10월 운영을 시작한 충북-충남 연계 초광역 순환버스는 누적 5000명 이상 이용하며 지역 방문객의 교통편의를 개선하고 있다.