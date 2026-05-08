베이징모터쇼서 드러난 중국 자율주행·전기차 생태계 확장 글로벌 완성차, 중국 공급망·AI 플랫폼 협력 확대 “브랜드만 남는 ‘빈 껍데기 위험’ 현실화 우려” “국내 부품업계 경쟁력 유지 위한 세제·R&D 지원 필요”

[헤럴드경제=정경수 기자] 중국 중심의 전기차·자율주행 생태계가 빠르게 확산하면서 국내 자동차 산업 경쟁력 강화를 위한 정부 차원의 지원이 시급하다는 지적이 제기됐다.

한국모빌리티학회와 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 8일 서울 서초구 자동차회관에서 ‘미래차 산업발전 전략 포럼’을 공동 개최하고, 2026 베이징모터쇼 주요 동향과 국내 미래차 산업 대응 전략을 논의했다.

정대진 한국자동차모빌리티산업협회 회장은 이날 “최근 베이징모터쇼에서 글로벌 완성차 기업들이 중국 자율주행 기업 모멘타와 협업한 신차를 공개하는 등 중국 기업이 협력의 대상이자 동시에 위협 요인으로 부상하고 있다”고 밝혔다.

이어 “전동화·자율주행·소프트웨어 중심으로 산업 구조 전환이 가속화되면서 기존 부품기업들은 새로운 기술과 시장 변화에 적응해야 하는 과제를 안고 있다”며 “미래차 전환 과정에서 부품기업들이 경쟁력을 유지할 수 있도록 기술개발, 설비투자, 인력양성 등에 대한 실질적인 지원이 필요하다”고 강조했다.

이날 발표에서는 2026 베이징모터쇼를 계기로 중국 중심 공급망과 자율주행 생태계 확산이 글로벌 자동차 산업 전반으로 확대되고 있다는 분석이 나왔다.

정구민 한국모빌리티학회장은 ‘2026 베이징모터쇼 주요 동향 및 시사점’ 발표에서 “중국의 자율주행·전기차·스마트카 생태계가 핵심 이슈로 부상했다”며 “글로벌 완성차 기업들이 가격 경쟁력 확보를 위해 중국 부품사 및 완성차 기업과 협력을 확대하고 있다”고 설명했다.

정 회장은 특히 독일 모터쇼에서 제기된 ‘‘빈 껍데기 위험(ESR)’ 우려를 언급하며 “브랜드만 남고 핵심 부품과 플랫폼은 중국 공급망에 의존하는 구조가 현실화할 수 있다”고 진단했다. 폭스바겐-샤오펑, 토요타-GAC, 스텔란티스-립모터 등 글로벌 완성차 업체와 중국 기업 간 협력이 빠르게 확대되고 있다.

베이징모터쇼에서는 자율주행 프로세서와 SDV(소프트웨어중심차량) 플랫폼 내재화 경쟁도 두드러졌다. 니오, 샤오펑, 지리, 리오토 등 중국 업체들은 자체 AI칩과 자율주행 플랫폼을 공개했으며, 800V~1000V급 고전압 플랫폼 경쟁도 본격화됐다.

국내 업계에서는 미래차 산업 생태계 유지를 위한 ‘국내생산촉진세제’ 도입 필요성도 제기됐다.

김성준 골든오크세무법인 대표는 “주요국의 자국 내 생산 유인 정책과 중국산 저가 전기차 확산으로 국내 전기차 생산 가동률 저하와 생산기지 해외 이전 가능성이 커지고 있다”고 말했다.

이어 “과거 태양광 산업에서 나타난 중국의 시장 잠식 사례가 전기차 산업에서도 재현될 가능성이 있다”며 “EU의 중국산 전기차 상계관세 부과, 일본의 전략분야 국내생산촉진세제 도입 등 주요국이 경쟁적으로 자국 생산 지원 정책을 추진하고 있는 만큼 국내 생산 기반 강화를 위한 세제 도입이 필요하다”고 강조했다.

김 대표는 국내 전기차 생산 확대가 배터리·부품 산업까지 연쇄 효과를 유발할 수 있다고 설명했다. 그는 “완성차는 산업 생태계의 앵커 역할을 수행한다”며 “완성차 생산이 국내에 유지돼야 부품업체와 배터리 산업도 함께 성장할 수 있다”고 밝혔다.