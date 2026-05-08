5월 16일 여의도 한강공원서 열려 인도 전통 무용과 현대 음악 공연 카슈미르 파시미나 등 공예품 전시 인도 영화 산업의 창의성 조명 등

[헤럴드경제=김명상 기자] 주한인도대사관이 한강에서 대규모 문화축제 ‘인디아 데이’를 처음 개최하며 한-인도 문화·경제 교류 확대에 나선다. 행사에서는 인도의 전통과 현대가 어우러진 복합 문화 콘텐츠가 다수 선보일 예정이다.

주한인도대사관은 오는 16일 여의도 한강공원 너른들광장에서 제1회 ‘인디아 데이’를 개최한다고 밝혔다. 이번 축제는 인도와 대한민국 간 ‘특별 전략적 동반자 관계’를 기반으로 한 교류 확대 흐름 속에서 추진됐으며, 인도의 전통문화와 현대적 발전상을 조명하는 공연, 체험, 전시 등으로 구성된다.

현장에서 문화 공연으로는 카탁, 바라타나티얌, 오디시 등 인도 전통 무용과 민속춤, 현대 인도 음악이 이어진다. 인도와 한국 아티스트들이 함께 무대에 올라 전통과 현대를 아우르는 공연을 제시한다.

전시 구역에서는 지역 특산품과 수공예품이 소개된다. 인도 수공예품 수출진흥위원회는 라자스탄의 수공예품과 핸드룸 직물을, 럭셔리 브랜드 파슘수트라는 카슈미르의 지리적 표시제(GI) 인증 파시미나 숄과 실버 주얼리를 전시한다. 원 디스트릭트 원 프로덕트(ODOP) 팀의 지역별 장인 제품 소개와 함께 잠무·카슈미르 출신 국가 공인 직조 장인의 핸드룸 시연도 진행한다.

인도 커피 위원회는 몬순 말라바 등 GI 인증을 받은 아라비카 커피 5종을 공개한다. 인도 해산물 수출개발원은 케랄라 커리와 피시 비리야니 등 수산 가공품과 동결건조 새우 등을 전시하며, 행사장 곳곳의 푸드트럭에서는 인도 현지 커리와 길거리 음식을 판매한다.

인도 영화 및 콘텐츠 전용 공간에서는 영상 자료를 통해 인도 영상 산업의 영향력을 전달한다. 문화체험 부스에서는 방문객이 메헨디, 만다라 아트, 힌디어 이름 쓰기 등을 직접 할 수 있다. 관광 홍보 부스는 유네스코 세계문화유산과 주요 역사 유적지 등 인도의 관광 자원을 안내한다.

이와 함께 국내 인도 커뮤니티는 ‘다양성 속의 통합(Unity in Diversity)’을 주제로 28개 주와 8개 연방직할지의 문화를 소개하는 프로그램을 진행한다. 각 지역의 전통과 생활양식을 통합적으로 보여주는 구성이다.

주한인도대사관은 “오는 16일, 여의도 한강공원은 하루 동안 ‘미니 인디아’로 탈바꿈할 예정”이라며 “방문객들이 인도의 전통문화, 현대적 혁신, 창조 산업, 지역 특산품 등을 직접 체험하면서 인도의 다양성과 매력을 더욱 깊이 이해하는 특별한 시간을 경험하게 될 것”이라고 밝혔다.