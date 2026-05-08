해외 소재 유산 2건 형제 기증 환수

이진검 묘지와 순종 현판 첫 공개

조선 문신 이진검의 생애 기록해

명필 이광사의 희귀 서체 확인돼

명성황후 장수 기원한 순종 현판

녹색 글씨 새긴 왕실 현판의 특징

8일 국립고궁박물관에서 진행된 ‘백자청화이진검묘지’와 ‘순종예제예필현판’ 합동 기증식.에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 박정혜 국외소재문화유산재단 이사장, 기증자인 김강원, 김창원 형제, 허민 국가유산청장. (사진=김명상 기자)
8일 국립고궁박물관에서 진행된 ‘백자청화이진검묘지’와 ‘순종예제예필현판’ 합동 기증식.에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 박정혜 국외소재문화유산재단 이사장, 기증자인 김강원, 김창원 형제, 허민 국가유산청장. (사진=김명상 기자)

[헤럴드경제=김명상 기자] 해외에 머물던 조선시대 문화유산 2건이 형제의 기증을 통해 국내로 환수돼 처음 공개됐다. 효심을 담아 아버지의 묘지를 쓴 명필 이광사의 글씨와 명성왕후의 장수를 기원한 세자의 친필 현판은 서예사·왕실사 측면에서 연구 가치가 높다는 평가를 받고 있다.

국가유산청 산하 국외소재문화유산재단은 8일 국립고궁박물관에서 기증을 통해 환수된 ‘백자청화이진검묘지’와 ‘순종예제예필현판’을 공개했다. 두 유물의 기증자가 형제인 점을 고려해 합동기증식으로 진행됐으며, 허민 국가유산청장은 두 기증자에게 감사패를 전달했다.

허민 청장은 “어버이날을 맞아 부모님에 대한 효심이 담긴 중요한 유산을 기증해 주신 두 분께 국민을 대표해 감사를 전한다”며 “앞으로도 해외에 있던 우리 문화유산이 다시 돌아와 국민과 그 가치를 함께 나눌 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

백자청화이진검묘지 (사진=국가유산청)
백자청화이진검묘지 (사진=국가유산청)

‘백자청화이진검묘지’는 조선 후기 예조판서를 지낸 이진검(1671~1727)의 일생을 적은 것으로, 1745년에 제작됐다. 묘지는 푸른색 안료로 글씨를 쓴 백자판 10점으로 구성됐다. 각 판의 앞면에는 이진검의 생애·행적·가계·장례 관련 내용이, 뒷면에는 묘의 위치와 방향 등 풍수 관련 내용이 기록돼 있다.

글은 이조판서를 지낸 이덕수(1673~1744)가 짓고, 글씨는 조선 후기 서예가 이광사(1705~1777)가 썼다. 이광사는 이진검의 아들로, 아버지의 묘지 글씨를 직접 썼다. 현재까지 알려진 이광사의 글씨는 행초서에 집중돼 있는데, 이 묘지의 앞면은 이광사의 작품 가운데 드물게 예서로 쓰여 서예사적으로 주목된다. 철필로 새긴 듯 간결한 획과 독특한 조형성을 보여 기존에 전하는 이광사의 예서와도 다른 서풍을 보인다.

순종예제예필현판 (사진=국가유산청)
순종예제예필현판 (사진=국가유산청)

‘순종예제예필현판’은 1892년(고종 29) 음력 9월 진찬에서 당시 세자였던 순종이 명성황후의 생신을 축하하며 직접 짓고 쓴 글을 새긴 현판이다. 크기는 58×124㎝이며 나무 재질이다. 용두와 봉두를 조각한 사변형 현판으로 위계가 높은 왕실 현판의 형식을 취하고 있다. 목판에 양각으로 글씨를 새긴 후 바탕은 먹색, 글씨는 녹색으로 칠했으며, 테두리를 연꽃과 접시꽃 문양 등으로 꾸몄다. 글씨를 녹색으로 칠한 것은 드문 사례로, 귀한 글귀라는 상징성을 반영한 것으로 분석된다.

현판 속 글은 어머니 명성황후의 생일을 축하하며 고종과 명성황후의 장수를 기원하는 내용이다. 이 글은 ‘진찬의궤’, ‘순종어제곤성홍류’ 등 관련 문헌에도 수록돼 있다. 순종의 글씨는 해서체로 단정하며 세자의 서격을 갖추고 있다는 평가를 받는다.

국가유산청은 “‘백자청화이진검묘지’는 한 시대를 대표하는 명가의 온전한 묘지의 실물이 발견된 것으로 문화유산적 가치가 크다”며 “‘순종예제예필현판’은 1892년 진연의 주된 내용인 순종의 효심을 이해할 수 있고 진연과 관련한 기록자료가 함께 전하고 있어 역사적 가치가 높은 유산”이라고 밝혔다.

백자청화이진검묘지 모음 (사진=국가유산청)
백자청화이진검묘지 모음 (사진=국가유산청)

이번 기증식은 두 유물의 기증자가 형제라는 점에서 주목된다. ‘순종예제예필현판’을 기증한 동생 김강원 씨는 국외재단에 이번까지 네 차례 문화유산을 기증했다. ▷백자청화김경온묘지(1755, 2021년 기증) ▷백자철화이성립묘지(17세기 말, 2022년 기증) ▷조현묘각운 시판(19세기 중반~20세기 초반, 2024년 기증)이 기(旣) 기증 유물이다.

김강원 씨는 “순종의 글씨로 쓰여진 이 현판은 조선 왕실의 유물이기에 경복궁에 있어야 한다고 생각했다”며 기증 취지를 밝혔다. 형 김창원 씨는 동생의 연이은 기증에 뜻을 같이해 ‘백자청화이진검묘지’를 기증했다. 김창원 씨는 “옛글씨를 수집하던 중 이광사의 글씨로 쓰여진 묘지를 발견, 조선시대 명필인 이광사의 글씨는 개인이 소장하기보다는 국가에 기증하는 것이 마땅하다고 생각해 기증을 결심했다”고 말했다.

국가유산청은 귀중한 문화유산이 국외문화유산의 연구와 보존, 활용으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다고 전했다.

박정혜 국외소재문화유산재단 이사장은 “두 유물을 고국으로 돌려보내야 한다는 신념만으로 아무 조건 없이 기증을 결정해 준 두 분께 깊이 감사드린다”며 “문화유산의 가치는 국민 앞에 공개되고 연구와 전시로 활용될 때 온전히 살아나는데 앞으로도 해외의 우리 문화유산을 발굴·조사하고, 환수와 활용을 통해 그 의미를 국민과 함께 나누기 위해 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.


terry@heraldcorp.com