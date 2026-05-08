그룹자산 7조원→13조원, 86% 늘어 매출·영업익 각각 36%·28% 증가 망설임 없는 M&A, 그룹 성장 주도 반도체·이차전지 신사업 투자 활발

이달 들어 창립 5주년을 맞은 LX그룹의 성장세가 매섭다. LG로부터 독립한 이후 지난 5년 동안 자산 규모는 2배 가까이 늘었고, 매출은 30% 이상 증가했다. 인수·합병(M&A)을 망설이지 않는 구본준(사진) LX 회장의 공격적인 확장 전략이 크게 주효했다는 분석이다.

8일 공정거래위원회에 따르면 지난해 기준 LX그룹 자산총액은 13조3500억원이다. LG로부터 계열분리 되기 이전 해인 2020년(7조1799억원) 대비 85.9% 늘었다. 같은 기간 그룹 매출(21조7361억원), 영업이익(5150억원)은 각각 35.6%, 28% 증가했다. 애초 공정위의 대기업 집단 기준에도 미치지 못했던 LX의 재계 순위는 43위까지 상승했다.

2021년 LX그룹 설립 당시 구 회장의 홀로서기를 두고 우려하는 시선이 적지 않았다. 과거 LG그룹에서 상대적으로 주목받지 못했던 계열사들로 회사를 꾸렸기 때문이다.

세간의 우려에도 구 회장은 특유의 승부사 기질을 발휘해 그룹 성장을 주도했다. 그룹 규모를 키움과 동시에 미래 먹거리를 발굴하기 위해 다수의 M&A를 진행한 것이다. 2022년에는 친환경 바이오매스 발전소를 운영하는 포승그린파워를 인수했다. LX인터내셔널의 석탄 위주 자원 개발 사업 포트폴리오에 변화를 주기 위함이다.

LX는 여기서 멈추지 않고 2023년 국내 유리 제조 기업인 한국유리공업(현 LX글라스)을 인수했다. 건축·인테리어 자재 계열사인 LX하우시스와의 시너지를 고려한 것이다. 2024년에는 인도네시아 니켈 광산인 AKP 광산 지분 60%를 1330억원에 취득했다. 자원 사업 주력을 이차전지 핵심 광물로 전환하기 위함이다.

기존 캐시카우(수익창출원)의 활약도 LX 성장에 밑거름 역할을 해줬다. LX인터내셔널의 트레이딩(중개 무역) 사업이 대표적이다. 트레이딩 사업의 활약에 LX인터내셔널은 그룹 핵심 계열사로 자리잡고 있다. 현재 그룹 매출에서 LX인터내셔널 매출이 차지하는 비중은 77%이다.

LX는 신사업을 육성해 위기 돌파를 모색하고 있다. 가장 공을 들이고 있는 미래 먹거리는 단연 반도체이다. LX세미콘은 기존 디스플레이구동칩(DDI) 설계 위주 사업 구조에서 벗어나기 위해 지난해 방열기판 양산을 시작했다. LX인터내셔널의 신사업은 친환경 발전·인프라와 팜농장, 이차전지 사업이다.

한영대 기자